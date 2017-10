SCENA POLITICĂ DIN ROMÂNIA, DIN NOU ÎN AER! Presa internaţională, reacţii de ultimă oră

SCENA POLITICĂ DIN ROMÂNIA, DIN NOU ÎN AER! Presa internațională, reacții de ultimă oră

Ştire online publicată Joi, 15 Iunie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

"Un premier este legitim atât timp cât dispune de susținerea partidelor care l-au numit, ori noi i-am retras această susținere", a declarat șeful Partidului Social-Democrat (PSD) Liviu Dragnea la finalul reuniunii aprtidului. "Miniștrii au demisionat, domnul Grindeanu nu mai are Guvern", a adăugat el citat de AFP. Grindeanu a anunțat imediat că refuză să își depună mandatul. "Nu voi demisiona. Este vorba despre Guvernul României (...), avem toți o responsabilitate față de acest lucru", a spus el într-o conferință de presă.AFP scrie că dacă Grindeanu se cramponează de acestă funcție, PSD pare condamnat să depună o moțiune de cenzură împotriva propriului Guvern. Potrivit lui Gindeanu, această criză are o singură explicație, și anume dorința șefului PSD ”de a concentra toată puterea în mâinile sale”.Dragnea, care i-a condus pe social-democrați către o victorie zdrobitoare în alegerile legislative din 2016, a fost nevoit să renunțe la o candidatură la postul de premier din cauza unei condamnări la doi ani de închisoare cu suspendare pentru fraudă electorală. El este cel care l-a propus pe Grindeanu, în vârstă de 43 de ani, în acest post.Potrivit mai multor analiști citați de AFP, această răcire a avut loc recent între Dragnea și fostul său protejat și ar fi legată de reticențele acestuia față de amendarea Codului Penal dorită de șeful PSD. O tentativă de flexibilizare a legislației anticorupție a condus, în iarnă, la un val de proteste de o amploare fără precedent de la căderea regimului comunist, obligând PSD să-și revizuiască inițiativa. Deutsche Welle scrie că oficiali PSD l-au acuzat pe Grindeanu, aflat la putere din ianuarie, că nu respectat programul de guvernare al partidului.În pofida celei mai rapide creșteri economice în Uniunea Europeană în primul trimestru al acestui an (5,7%), România rămâne a doua cea mai săracă țară din uniune și are nevoie urgentă de investiții în domeniile sănătății și infrastructurii de transport, care probabil vor fi întârziate de această criză, scrie DW.Potrivit Politico, citată de realitatea.net, Grindeanu vrea să să rămână la putere până când președintele garantează că viitorul premier va fi din PSD. ”Sfidarea lui Grindeanu este departe de omul de acum cinci luni, considerat înlocuitorul lui Dragnea”, comentează publicația.”Există o disidență împotriva lui Dragnea în rândul unor membri de frunte ai PSD, care l-ar putea susține pe rivalul său”, scrie DPA. Fostul șef al partidului și premier Victor Ponta l-a acuzat pe Dragnea, într-o postare pe Facebook, că a provocat o criză doar pentru a-l înlătura pe Grindeanu din calea sa, mai scrie DPA. PSD a adoptat în unanimitate retragerea sprijinului Guvernului, într-o ședință de peste cinci ore, notează The Associated Press, care adaugă că zeci de persoane s-au adunat în fața Guvernului ăentru a-l susține pe Grindeanu.