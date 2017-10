Scaunul de edil al Constanţei agită apele printre candidaţii PD

Scaunul de edil al Constanței agită apele printre candidații PD

Statutul de candidat la Primăria Constanța agită serios apele în PD. Săptămâna trecută, doi democrați s-au înscris în lupta internă din partid pentru a fi desemnați candidați. Este vorba de democratul Laurențiu Mironescu și Romulus Mincă. Dacă lucrurile par destul de clare pentru conducerea județeană a PD, care vede în deputatul Mironescu un candidat viabil pentru alegerile locale de la anul, democratul Romulus Mincă crede însă în șansa lui și vrea să răstoarne toate pronosticurile din partid. Mai mult, Mincă s-a arătat foarte supărat pe președintele partidului, Stelian Duțu, care a declarat despre el, în urmă cu două zile, că este un anonim și că nu are șanse. „Să vedeți ce anonim voi fi eu când am să-l bat pe Mironescu. Și îl voi bate rău, cu cel puțin 100 de voturi avans, chiar în organizația municipală, al cărei lider este. Dacă nu eram convins că îl pot bate, nici nu mă înscriam în competiție”, a declarat Mincă. De asemenea, democratul spune că lupta internă din partid nu a fost corectă până acum, un semnal clar în acest sens fiind faptul că nimeni nu l-a inclus și pe el în vreun sondaj de opinie. „Nici măcar nu m-au băgat în sondajele partidului, pentru a-l desemna pe cel care stă mai bine. Domnul Duțu nu este deloc imparțial. Eu am acum, în sondaje, aproape 10% și voi crește și mai mult după ce voi fi desemnat candidatul PD la Primăria Constana”, a continuat Romulus Mincă. El este convins că poată să producă surpriza la alegerile locale de la anul. „Eu mă duc la toate examenele pregătit să iau numai nota 10. Așa va fi și în alegeri. Veți vedea, dacă nu voi ajunge primar voi fi cel puțin viceprimar sau consilier local”, a mai declarat Mincă. Democratul este însă fairplay și spune că dacă partidul îl va alege pe Mironescu să fie candidat în urma unei competiții interne corecte, el îl va sprijini pe acesta și îl va ajuta să câștige alegerile locale. Contracandidatul său intern, Laurențiu Mironescu, nu s-a grăbit să răspundă la afirmațiile războinice ale lui Mincă, rezumându-se la o simplă ironie: „Dacă aș răspunde la cele spuse de Mincă este ca și cum aș răspunde la ceea ce ar spune un perete despre mine. O să-i dau șansa să mă bată la Consiliul de Coordonare al organizației municipale, când se va desemna candidatul”, a declarat Mironescu. Liderul PD Constanța, Stelian Duțu, a refuzat să răspundă la acuzele lui Romulus Mincă, potrivit cărora nu este imparțial în desemnarea candidatului. „Nu dau nici un fel de replică acestui om. Este un nimeni”, a comentat Duțu.Statutul de candidat la Primăria Constanța agită serios apele în PD. Săptămâna trecută, doi democrați s-au înscris în lupta internă din partid pentru a fi desemnați candidați. Este vorba de democratul Laurențiu Mironescu și Romulus Mincă. Dacă lucrurile par destul de clare pentru conducerea județeană a PD, care vede în deputatul Mironescu un candidat viabil pentru alegerile locale de la anul, democratul Romulus Mincă crede însă în șansa lui și vrea să răstoarne toate pronosticurile din partid. Mai mult, Mincă s-a arătat foarte supărat pe președintele partidului, Stelian Duțu, care a declarat despre el, în urmă cu două zile, că este un anonim și că nu are șanse. „Să vedeți ce anonim voi fi eu când am să-l bat pe Mironescu. Și îl voi bate rău, cu cel puțin 100 de voturi avans, chiar în organizația municipală, al cărei lider este. Dacă nu eram convins că îl pot bate, nici nu mă înscriam în competiție”, a declarat Mincă. De asemenea, democratul spune că lupta internă din partid nu a fost corectă până acum, un semnal clar în acest sens fiind faptul că nimeni nu l-a inclus și pe el în vreun sondaj de opinie. „Nici măcar nu m-au băgat în sondajele partidului, pentru a-l desemna pe cel care stă mai bine. Domnul Duțu nu este deloc imparțial. Eu am acum, în sondaje, aproape 10% și voi crește și mai mult după ce voi fi desemnat candidatul PD la Primăria Constana”, a continuat Romulus Mincă. El este convins că poată să producă surpriza la alegerile locale de la anul. „Eu mă duc la toate examenele pregătit să iau numai nota 10. Așa va fi și în alegeri. Veți vedea, dacă nu voi ajunge primar voi fi cel puțin viceprimar sau consilier local”, a mai declarat Mincă. Democratul este însă fairplay și spune că dacă partidul îl va alege pe Mironescu să fie candidat în urma unei competiții interne corecte, el îl va sprijini pe acesta și îl va ajuta să câștige alegerile locale. Contracandidatul său intern, Laurențiu Mironescu, nu s-a grăbit să răspundă la afirmațiile războinice ale lui Mincă, rezumându-se la o simplă ironie: „Dacă aș răspunde la cele spuse de Mincă este ca și cum aș răspunde la ceea ce ar spune un perete despre mine. O să-i dau șansa să mă bată la Consiliul de Coordonare al organizației municipale, când se va desemna candidatul”, a declarat Mironescu. Liderul PD Constanța, Stelian Duțu, a refuzat să răspundă la acuzele lui Romulus Mincă, potrivit cărora nu este imparțial în desemnarea candidatului. „Nu dau nici un fel de replică acestui om. Este un nimeni”, a comentat Duțu.