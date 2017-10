Scapă Cristian Radu Mangalia din mână? Iorguş a trecut la PSD cu toţi consilierii PDL

6

STRADA MEA

Bravo lui ca stie ce sa faca. L-am votat intotdeauna pe Iorgus. Cum era Mangalia cand era Iorgus primar? Acum se minuneaza turistii cum de a ajuns Mangalia in halul acesta. De ex. sa luam strada Negri-Voda. Strada pe care se afla un liceu , o gradinita, o biserica. Cum arata? Tarabe mizere, carcima una langa alta, trotuarele daca se numesc trotuare pline cu lazi ale zarzavagiilor, taxiuri, pute peste tot de caini si pisici. Numai cand ajungi la T1 nu poti decat cu masca sa treci sau sa intri in bloc. Ca asa locatatri nu am vazut sa dai de pereti cu Liteanu cat e de mare. Pute domle pute de la pisicile astuia si ale nevestei lui care le pune mancare pe langa bloc. Pana cand nu stiu.Ca degeaba se zbat unii locatari in loc cu acesta ca nu ia in seama nimic. E mosia lui si gata. Ba mai are si niste argati care dorm la subsol cu pisicile bine inteles. Asa ca sa se schimbe si presedintele tarii si al blocului T1 DIN STR.NEGRU VODA NR.2. CE SPUNETI OAMENI BUNI DE CAND NU ATI MAI FACUT O SEDINTA DE BLOC SA DISCUTATI IN CE FOCAR STATI.