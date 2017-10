Scandalul din PNŢCD continuă. Chesoi, acuzat că aduce prejudicii de imagine partidului

Scandalul din PNȚCD continuă. Chesoi, acuzat că aduce prejudicii de imagine partidului

Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat (PNȚCD) transmite printr-un comunicat de presă că salută decizia Tribunalului București de a respinge, ca neîntemeiată, cererea formulată de Tudorel Chesoi, prin care acesta a solicitat anularea hotărârii Consiliului Național de Coordonare al PNȚCD, de excludere a sa din partid. „Hotărârea luată de Tribunalului București, Secția a III-a Civilă, în dosarul nr. 36395/3/2013, certifică faptul că decizia PNȚCD de excludere a lui Tudorel Chesoi a fost una corectă și întemeiată. Până la momentul excluderii sale din PNȚCD, pe 25 mai 2013, dl. Chesoi, a afectat, în mod repetat și cu bună știință, prin acțiunile sale, funcționarea și unitatea partidului. Mai mult, după pierderea calității de membru PNȚCD, Tudorel Chesoi a continuat, cu bună știință, acțiunile împotriva partidului, cu scopul clar de a afecta buna funcționare a organelor statutare. De altfel, PNȚCD îl va acționa în instanță pe Tudorel Chesoi și va solicita daune morale pentru prejudicii grave de imagine aduse partidului”, se spune în comunicatul de presă semnat de președintele partidului, Aurelian Pavelescu.„Pavelescu încalcă grav statutul PNȚCD“În replică, țărănistul Tudorel Chesoi, consilier local în Consiliul Local Municipal Constanța, spune că Aurelian Pavelescu încalcă grav statutul partidului deoarece el nu mai este președinte al PNȚCD, fiind exclus de Biroul Național, pe rolul instanțelor fiind mai multe procese în acest sens. Mai mult, Chesoi a spus că, din respect pentru justiție, va ataca hotărârea luată de Tribunalului București, Secția a III-a Civilă, în dosarul nr. 36395/3/2013. „Pavelescu încalcă grav statutul PNȚCD deoarece el nu mai este președintele partidului. În plus, eu am fost reconfirmat în funcția de lider al PNȚCD Constanța în cadrul Conferinței Județene a partidului, din data de 5 octombrie 2013, conferință care a fost organizată legal și statutar și a fost recunoscută de Biroul Național al partidului. Legat de hotărârea instanței referitoare la persoana mea vă pot spune că aceasta nu este definitivă și, din respect pentru justiție o voi ataca la Curtea de Apel București”, a declarat Tudorel Chesoi.El a mai adăugat că Pavelescu folosește orice ocazie pentru a-l denigra, deoarece a fost de acord cu excluderea sa din partid. „Pavelescu folosește orice ocazie pentru a mă denigra deoarece am votat pentru excluderea sa din partid. Am spus-o și o mai spun, este un impostor. Ca dovadă stă și faptul că mă amenință că mă va acționa în instanță pentru denigrarea partidului deși, singurul care a dus de râpă acest partid este chiar el. Eu sunt de 24 de ani în PNȚCD, el este un traseist venit în partidul nostru în urmă cu șapte ani, după ce s-a plimbat la alte partide. În timp ce eu am adus numai aport PNȚCD, el nu a adus niciun beneficiu”, a mai spus Chesoi. Întrebat care este adevăratul președinte al partidului în opinia sa și de ce acesta nu apare cu declarații despre situația din partid, Tudorel Chesoi a spus că adevăratul lider este Vasile Lupu. „După ce Pavelescu a fost exclus din partid, conducerea a fost preluată de Vasile Lupu. De ieșit nu iese în presă și nici public să facă declarații despre situația existentă deoarece nu vrea să afecteze și mai mult imaginea partidului șifonată de Pavelescu. Din păcate, asta este situația actuală a PNȚCD, trece prin niște perioade grele, am ajuns să fim bătaia de joc a unuia ca Pavelescu, însă instanța de judecată va face până la urmă dreptate”, a mai spus Chesoi.