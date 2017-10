Scandalul consilierilor de la Tuzla continuă

4

om bun

Acest om Micu Constantin Florin a trait o parte din viata in orasul Constanta si este obijnuit cu asfaltul civlizatia pe cand saracila toata viata a fost cioban obijnuit ca si satrazile comunei sa arate ca pe camp chhiar nu il deranja ca ne scufundam in noroi fiind in primarie vice primar de o gramada de ani si in ultimu mandat al lui Ghibinei a condus el cel mai mult ca raposatu era in spital si nu a fost instare sa isi asfalteze nici strada lui sa ca se bucurau si vecini pe langa el a pus doar o roaba de asfalt cand sa maritat fisa ca nu puteau nuntasi sa ajunaga la el ce sa mai spun sunt foarte multe de spus dar sa nu o mai lungesc saracila poate fi un bun consatean fara a avea nici o treaba cu primaria sa isi vada de treburile lui sa lase comuna in pace ca face prea multa galagie si ne disturba acum oameni decid ce vor liniste sau galagie... eu nu am nici un interes nu am cerut la primarie nimic nu am nevoie de nimic de la primar sau primarie stiu ca micu are un plan bun de dezvoltare a comunei se si vede pe strazi poate or mai fi si terenuri pentru tineri care vor loc de casa da la cat teren a furat saracila nustiu daca mai este, deunde si tuzla asta atata teren cand la cam luat saracila pe tot daca aveai mostenire 20 de hectare de la bunici 10 le lua el sau mai mult iti dadea si tie daca nu rau zone bune facea ce vroia el in primarie plus ca are probleme cu nervi nu poti pune la conducere un om dezechilibrat mintal.