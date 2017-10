Scandalul accidentului produs de ministrul Orban continuă

Ştire online publicată Vineri, 21 Decembrie 2007. Autor: Cuget Liber Online.

Procurorii au audiat ieri trei martori ai accidentului ministrului transporturilor, Ludovic Orban, printre care și pe cel care a filmat imaginile difuzate de Realitatea TV, după ce tatăl presupusei victime a fost și el la Parchetul General. Tatăl Simonei Todean susține că nu există nicio înțelegere între el și Ludovic Orban și că îl cunoaște pe acesta „doar de la televizor”. „Ce pretenții să am dacă nu mi-a lovit copilul“, a spus Gavril Todean. „Fata nu a fost implicată în niciun accident. Fata a căzut, a alunecat pe scară chiar în fața ușii, apoi a intrat în casă. Ziarele spune că am luat bani. Nici nu am vorbit cu domnul ministru. Ce dracului dom’le. Fata a căzut, are o mică contuzie la mână “, a spus Gavril Todean. Parchetul General a anunțat miercuri că a cerut de la Brigada Poliției Rutiere cauza privind evenimentul rutier care a avut loc duminică, 16 decembrie, pe șoseaua Cotroceni, în care a fost implicat ministrul Ludovic Orban. Solicitarea a fost făcută de Secția de Urmărire Penală și Criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție având în vedere informațiile publice conform cărora evenimentul rutier s-a soldat cu victime omenești. Ieri, Ludovic Orban nu a fost de găsit. El nu a ajuns la minister și nici la întâlnirile pe care le avea programate. Pe de altă parte, jurnalistul Robert Turcescu a afirmat miercuri seară, la Realitatea TV, că a primit un telefon de la ministrul Ludovic Orban, iar acesta se afla în stare de ebrietate, l-a insultat pe jurnalist și i-a reproșat că l-a acuzat pe nedrept. Tot miercuri seară, Robert Turcescu a arătat că, în afară de telefonul de la Orban, a primit un altul, din partea unei persoane care s-a prezentat ca fiind nașul ministrului liberal și care l-ar fi amenințat și insultat.