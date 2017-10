SCANDALOS. PARLAMENTARII ŞI-AU MAJORAT BANII DE CHIRIE LA 6.525 LEI ŞI INDEMNIZAŢIILE LA 13.000 LEI. Tăriceanu către români: "Dacă vreţi democraţie, plătiţi"

6

Sa ne miram ?

Din spusele sacalului ,,liberal'' , din ,,partidul model de liberalism'' , am aflat cu stupefactie ca doar ei , parlamentarii , sunt vehiculele ,,democratiei reale'' , si ca deci , pe cale de consecinta , ONG-urile , sindicatele , organizatiile cetatenesti si cetatenii neinregimentati cumva - precum cei care au iesit in piata , in iarna - nu au ca preocupare democratia ... Ei induc doar stress , incoerenta si lehamite parlamentarilor patrioti , dedicati , de felul acestui rablagit si altora ca el ... Ca asa gandesc ratatii astia de la ALDE , este un fapt clar - uitati-va la ce personaje il populeaza cu tupeu . Tariceanu , Vosganian , cocota Gratiela si altii si altii , care s-au tot ,,demascat'' cu timpul , acum fiindu-ne clar , ca mereu au gandit asa , dar au avut discursuri duble , triple , sau chiar mai multe . Ma incearca oarecum nostalgia , cand ma gandesc la anii 90', cand multe dintre figurile astea , sinistre acum , pocite de timp si raioase , mancau , chiar in parlament , din punga de plastic , uitandu-se speriati in jur , sa nu fie vazuti ce urat mananca , iar acum , ca s-au ingrasat temeinic , nesimtit , exagerat , ma incearca mirarea , ca nu este cineva care sa spuna : ,,Doamne , berbecii s-au ingrasat destul , trebuie sa-i descapatanam !" Dar oare , procesul nu a inceput deja , si inainte de toate , li s-au luat toate mintile ?