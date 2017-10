SCANDAL şi DEMITERI / Cad capete în PDL Constanţa

4

capetele se rotesc

Este vorba de o masura menita sa salveze aparentele.Sa facem abstractie de nume si sa precizam cateva probleme.Rafuiala este o stare permanenta in PDL Constanta.Si nu este de mirare.Politica este o permanenta lupta pentru putere si interese de grup. Cineva castiga sau pierde.Pana la urma ajungem la selectie.Suntem inca in faza in care aspira la functii si demnitati politice oameni care n-au reusit sa se afirme deplin pe plan profesional(majoritatea).Cei care parvin prin diferite mijloace au toate calitatile cerute de perioada de tranzitie din Romania ,care nu se va incheia niciodata.Candidatii sunt egoisti,invidiosi,insetati de functii si onoruri,perfizi, demagogi.si corupti.Cei buni,exceptiile,sunt obligati sa lase morala si cinstea la poarta partidului si sa se integreze in "disciplina de partid" adica sa devina politicianist nu politician.Politica celor ajunsi la putere este razboiul permanent de a se mentine in functie si de a face bani..Nici vorba de interesele generale ale celor care i-au ales.Au auzit de Machiavelli si de afirmatia acestuia ca scopul scuza mijloacele.Actuala stare de lucruri este normala.Partidele n-au inca interes sa aiba doctrina si program.Nu mai stie nimeni cine este liberal sau democrat,de dreapta,de mijloc sau de stanga.Se vor rezolva vreodata toate acestea? NU ! Societatea realizeaza progrese,omul nu se schimba.Si cei care conduc si cei care sunt condusi au aceleasi defecte si aceleasi calitati.E bine ca s-a declansat conflictul in PDL Constanta.Sunt sanse sa se schimbe cate ceva in bine,dar nu in punctele esentiale.Poate ca membrii de partid vor invata sa fie mai atenti cand idi voteaza liderii,care,oricujm,nu pot fi mai buni decat suntem noi.