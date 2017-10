Scandal la vârful PNL Constanţa

Scandal la vârful PNL Constanța

Flacăra discordiei s-a aprins în interiorul filialei județene a Partidului Național Liberal după plecarea a încă 150 de peneliști către PDL. Primarul de la Techirghiol, vicepreședintele PNL, Adrian Stan, declară că este indignat de modul în care Gheorghe Dragomir își execută funcția de președinte și îl consideră principalul vinovat pentru deplasarea membrilor către alt partid. „Eu îl consider 100% vinovat pe Dragomir pentru plecarea membrilor din partid. Toți au plecat din partid din cauza lui, pentru că se comportă ca un dictator. Nu poate lua decizii corecte. Se comportă de parcă ar fi băiatul lui Gaddafi (nr. conducătorul Libiei)”, a declarat Adrian Stan. Gheorghe Dragomir refuză să comenteze astfel de „afirmații răută-cioase” și declară că îl respectă pe primarul din Techighiol pentru activitatea sa administrativă, dar nu pentru cea politică. „Acestea sunt doar afirmații răutăcioase din partea unei persoane care are anumite frustrări. Pe domnul Stan îl respect ca și coleg și îi recunosc activitatea administrativă ca și primar, dar, din punct de vedere politic, nu are nicio activitate”, a declarat președintele PNL, Gheorghe Dragomir. Primarul din Techirghiol afirmă că în activitatea sa în cadrul partidului, Dragomir „nu face altceva decât să apere interesele a trei, patru apropiați”. De asemenea, Stan spune că președintele PNL Constanța a pus în prim plan interesele Colegiului pe care îl are în grijă, lăsând baltă pri-oritățile partidului la nivel județean. „Organizația județeană s-a transformat în organizație de colegiu. Pe domnul Dragomir îl interesează doar Colegiul său și a făcut din asta preocuparea principală a partidului”, precizează vicepreședintele PNL. Întrebat dacă el sau vreunul dintre ceilalți membri care îi împărtășesc părerea au de gând să părăsească partidul, Stan a spus ferm că „nu”, dar că regretă „situația în care Drago-mir a adus organizația județeană”. „Noi nu dorim să părăsim partidul, doar regretăm că PNL-ul scade vizibil și va atinge cât de curând cote alarmante. Dacă Dragomir continuă așa, PNL Constanța o sa devină foarte mic și o să se găsească doar la tutun și ziare”, afirmă primarul din Techirghiol. În replică, președintele PNL Constanța, Gheorghe Dragomir, afirmă că întotdeauna a pus în plan principal interesele partidului și că cei care au plecat au făcut-o pentru că au fost excluși, ei nefiind vreodată membri activi. De asemenea, Dragomir afirmă că partidul va asimila în viitorul apropiat membri noi, „la fel de valoroși ca și cei care se află actualmente în partid”. „Repet, persoanele despre care se tot discută nu au fost niciodată membri PNL activi, ei au fost excluși din partid, de aceea au plecat în alte direcții. Membrii reali ai PNL sunt oamenii pe care îi avem și cei care se vor înscrie în viitorul apropiat în partid, oameni valoroși și competenți”, afirmă Dragomir. Stan declară că toate încercările sale de a readuce partidul pe linia de plutire au fost stopate de Dragomir, care, la ultimele alegeri, a încercat să îl excludă din Biroul Județean. „Nu am putut să am un factor de decizie în cadrul partidului, pentru că domnul Dragomir a făcut tot posibilul să împiedice acest lucru. La ultimele alegeri, a încercat să mă excludă din Biroul Județean, dar nu a reușit, pentru că fac parte din Liga Aleșilor Locali ai PNL. Tot atunci a încercat să îndepărteze toți oamenii care sunt împotriva opiniilor sale. S-a comportat exact ca un dictator!”, a menționat Adrian Stan. De cealaltă parte, Dragomir afirmă că vicepreședintele Stan nu a avut curajul să îl „înfrunte” la ultimele alegeri din cadrul organizației PNL Constanța. „Uniunea este benefică doar PSD-ului“ În legătură cu Uniunea Social Democrată, Adrian Stan consideră că, la nivelul județului Constanța, această înfrățire „este benefică doar PSD-ului”. De asemenea, primarul consideră că USL în Constanța nu va face decât să ducă PNL pe un traseu descendent, comparativ cu cel al organizațiilor PNL din întreaga țară. „Luminița speranței este aprinsă de câte un primar PNL, oameni care își fac treaba pentru că ei în sine sunt oameni de valoare, oameni precum primarul de la Limanu, de la Mereni, dar nu știu cum vor sta lucrurile după alegeri. Oricum, Constanța, la nivel național, este privită cum privim noi Dumbrăveniul”, a afirmat Stan.