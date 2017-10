Scandal la cabinetul parlamentar al deputatului Remus Cernea

Un incident mai puțin obișnuit a avut loc, vineri, la cabinetul parlamentar al deputatului Colegiului 9, Remus Cernea, unde acesta invitase reprezentanții mass-media la o conferință de presă.Exact când deputatul explica în ce constă unul dintre proiectele sale prin care dorește să inițieze o lege privind finanțarea cultelor din România, în sediu a intrat fostul președinte al filialei Partidului Verde de la Constanța, Sorin Belu. Supărat, acesta a început să strângă toate lucrurile din încăpere despre care a spus că aparține membrilor filialei, iar la plecare a luat și sigla partidului cu el.„Am venit să iau toate însemnele Partidului Verde deoarece Remus Cernea nu ne mai reprezintă. O să facem tot posibilul pentru a-i retrage sprijinul partidului deoarece nu susține cauzele noastre. Din contră, cei care am avut câte ceva de spus am fost excluși din partid fără nicio bază legală doar de Remus Cernea care, peste noapte a devenit președinte al Partidului Verde. Când noi militam pentru acest partid, el nici nu auzise de Partidul Verde. O să facem cât de curând o conferință de presă și o să aflați mult mai multe despre Remus Cernea, despre cine este cu adevărat acest om care își permite să încalce doctrina partidului și să voteze împotriva susținerilor noastre”, a declarat Sorin Belu.În tot acest timp în care Sorin Belu strângea lucrurile cu însemnele partidului din încăpere, deputatul Remus Cernea a stat liniștit și l-a privit cum, rând pe rând, dispar steagurile, afișele și tot ceea ce ar fi putut aminti de Partidul Verde în cabinetul său parlamentar.„Este sub demnitatea mea să intervin în astfel de polemici. Domnul a fost exclus din partid tocmai din cauza acestui comportament care nu caracterizează partidul. Sorin Belu a fost invitat la un dialog dar a refuzat, de unde se poate trage concluzia că nici măcar nu respectă disciplina de partid”, a declarat Remus Cernea.El a adăugat că, deși ar putea face plângere la Poliție, nu va face acest lucru.Zilele trecute, președinte demis al Partidului Verde Constanța, Sorin Belu, îl acuza pe Cernea că a câștigat funcția de președinte al partidului cu încălcarea statutului, fără să fie ales, așa cum ar fi trebuit.„Conflictul deschis pe care l-am avut cu președintele Partidului Verde, Remus Cernea își arată urmările. La finalul săptămânii trecute, în ședința Biroului Executiv Central al PV, s-a decis demiterea sau suspendarea a numai puțin de șapte președinți de filiale locale, printre care și subsemnatul. Această acțiune nu a surprins pe nimeni, știindu-se faptul că președintele Cernea a fost deranjat de afirmațiile făcute de liderii unor filiale. Fără a ni se preciza ce articole din statut am încălcat, am fost executați de un Birou Executiv unde majoritară este echipa lui Remus Cernea, oamenii de la fosta Mișcare a Verzilor -Democrat Agrarieni”, a declarat Sorin Belu.El a adăugat că, la ora actuală pe rolul instanței de judecată se află un proces în care mai mulți membrii PV, inclusiv lideri de filiale au atacat hotărârile luate la Congresul din 19 ianuarie 2013 când Remus Cernea a fost mai degrabă numit, decât ales președinte al PV, ca urmare a unui „protocol negociat în secret de personaje care au trădat interesele Partidului Verde”.„Sunt multe încălcări grave ale statutului dar și acte întocmite în fals pe care instanța va trebui să le lămurească. Cred că miza este, dacă procesul este pierdut de echipa Cernea, fuziunea Mișcarea Verzilor -Democrat Agrarieni cu Partidul Verde dar și toate hotărârile Congresului se anulează. Așadar, toți cei ce se opun actualei conduceri trebuie înlăturați rapid”, a mai spus Belu.În altă ordine de idei, luna trecută, Sorin Belu l-a tras la răspundere pe Remus Cernea pentru modul în care a votat un proiect de lege despre care spunea că este contrar doctrinei Partidului Verde. Totodată, lui Cernea i se mai reproșa că răspunde în mod suspect chemărilor unor lideri naționali ai PSD și se îndepărtează de latura ecologistă pe care Partidul Verde o promovează cu maximă sinceritate.