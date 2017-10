Scandal în PSD. Victor Ponta o ameninţă pe Oana Mizil cu schimbarea!

Scandal în PSD. Victor Ponta o amenință pe Oana Mizil cu schimbarea!

După ce deputata Oana Mizil a anunțat că va cere reluarea votului prin care Marian Vanghelie a fost schimbat din fruntea PSD București, liderul partidului i-au transmis voalat că își va pierde scaunul de președinte al PSD Călărași. „Dacă a votat și nu a știut ce votează, înseamnă că nu e bună de președinte. Să nu mai voteze niciodată. Ca să te abții, trebuie să înțelegi de la ce te abții. Dacă doamna Mizil nu știe ce votează, înseamnă că nu trebuie să mai voteze și să găsim un președinte care știe ce votează. Nu se poate să spui că nu știi ce votezi”, a declarat Victor Ponta. Deputată de Zăbrăuți (sectorul 5), Oana Mizil a solicitat într-o scrisoare publică reluarea votului în Comitetul Executiv al PSD pe tema înlocuirii lui Marian Vanghelie din fruntea PSD București. „Solicit reluarea votului în CEX cu privire la situația organizației PSD București. Am fost aruncați într-o ambuscadă. În urma articolelor recente din media, referitoare la decizia Comitetului Executiv Național al PSD din 27 iunie 2011, doresc să fac următoarele precizări în legătură cu ceea ce s-a petrecut de fapt la acel eveniment. Sunt foarte supărată pentru că am fost mințită într-o adunare oficială a PSD, cum este Comitetul Executiv Național. Nu sunt și nu am fost niciodată de acord ca în partid să dăm votul pentru răfuielile personale ale unora. Mi s-a părut ciudat că, în timpul ședinței, nu s-a citit articolul din Statutul partidului la care s-a făcut referire când s-a pus în discuție organizația de București. Abia după ședință, când am citit art. 158 lit. j, am realizat ambuscada în care am fost aruncați. Mai precis, prevederea respectivă stipulează că, la propunerea președintelui partidului, CEX poate hotărî dizolvarea Birourilor Permanente ale organizațiilor. În aceeași situație sunt și ceilalți președinți de organizații prezenți la CEX, cărora li s-a spus că votează ceva, dar de fapt au votat altceva”, a spus Oana Mizil. Ea a mai precizat că nu s-a pus niciodată problema dizolvării conducerii organizației PSD București și, pentru că s-a făcut așa ceva, pentru binele partidului, singura soluție este să se reia votul.