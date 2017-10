Scandal în PNL / Liberalii din Prahova protestează în faţa sediului central: „Vrem partid liber(al)“

Scandal în PNL / Liberalii din Prahova protestează în fața sediului central: „Vrem partid liber(al)“

În fața sediului central al PNL sunt adunate aproximativ 30-40 de persoane care aparțin organizației PNL Prahova și care țin în mâini foi A3 pe care este scris: "Lideri aleși de noi, nu păpuși numite de voi", "Revoluția bunului simț - da, revoluția bunului plac - nu", "Vrem partid liber(al)", "Revoluția bunului simț, doar la televizor în prime-time?!!", "Crin, și dacă noi am fi votat amânarea Congresului din 2009?".Liderii acestor membri ai organizației PNL Prahova au declarat jurnaliștilor că solicită respectarea statutului la nivelul organizației și alegerea unei conduceri a filialei în acord cu dorința membrilor organizației și nu cu ceea ce dorește conducerea centrală. Ei au precizat că au trimis la sediul central mai multe memorii și că au încercat să vorbească cu președintele partidului, Crin Antonescu, dar, întrucât acest lucru nu s-a întâmplat, s-au simțit nevoiți să vină la București pentru a avea o discuție cu conducerea centrală.Cei care și-au asumat în calitate de lideri acest protest desfășurat în fața sediului central sunt foștii membrii ai conducerii organizației PNL Prahova.În 19 decembrie 2011, liderul PNL Crin Antonescu a declarat că BPC și CNEx au aprobat, prin vot secret, propunerea sa de demitere a președintelui PNL Prahova, Adrian Semcu, împreună cu Biroul organizației, și de a numi un birou și un președinte interimar, în persoana lui Mircea Roșca.El a precizat că aceste propuneri, asumate de BPC, au fost supuse și deciziei CNEx, care a votat cu 42 de voturi "pentru", 13 voturi "împotrivă" și două abțineri demiterea președintelui, dizolvarea biroului și propunerea de birou interimar."Motivele pentru care am solicitat demitere țin de nevoia ca o organizație, într-un an electoral, să fucționeze coerent și eficient - nu se putea în condițiile dinainte – și, doi - nevoia ca cei care conduc să se afle în luptă reală cu actuala putere", a spus la acel moment Antonescu.Adrian Semcu, președinte al PNL Prahova, anunțase, pe 9 decembrie, că demisionează din funcție. Pe 12 decembrie el anunța, în cadrul ședinței Biroului Politic al PNL Prahova, că renunță la demisie și rămâne în funcția de șef al filialei Prahova a PNL. Cu toate acestea, după plecarea acestuia de la ședința Biroul Politic al organizației județene cei prezenți au ales un nou președinte interimar.