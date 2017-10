Scandal în PNL Constanta. "Pedeliştii" ies la atac, Dragomir taie şi spânzură de unul singur

Scandal în PNL Constanta. "Pedeliștii" ies la atac, Dragomir taie și spânzură de unul singur

În loc să-și unească forțele pentru a câștiga cât mai multe primării în acest an electoral, membrii PNL Constanța au început anul cu scandal în interiorul formațiunii politice de la malul mării. Și tot tămbălăul a pornit de la copreședintele PNL Constanța, Gheorghe Dragomir, care, zilele trecute, a anunțat că actualul primar al orașului Ovidiu, George Scupra, de la PSD, va candida la alegerile locale din vară la Primăria Ovidiu, dar din partea PNL.Și asta în condițiile în care filiala avea doi liberali dornici să candideze la Primăria Ovidiu. Mai exact, este vorba despre fostul primar Ovidiu Bocai și fostul candidat George Albină.Strategia prin care George Scupra a fost adus în PNL l-a nemulțumit pe celălalt copreședintele PNL Con-stanța, Sorina Tușa, de la fostul PDL. Practic, Sorina Tușa este nemulțumită în legătură cu candidatul partidului pentru orașul Ovidiu și spune că nu este normal să se coopteze un membru PSD pentru a candida din partea PNL la alegerile din acest an, atâta timp cât partidul ar putea avea candidați din interior.Printre altele, Sorina Tușa a spus că politica transferurilor și importurilor de candidați pe ultima sută de metri nu este normală și a criticat acest mod de a face politică.„Nu este normal să practici un limbaj dublu, să condamni pe de o parte tra-seismul, iar pe de altă parte, să încurajezi acest mod de a face politică, din anumite rațiuni politice. Mă opun acestui tip de a face politică, pentru că nu este principial, iar pe termen lung este unul pierzător, atât pentru partid și mai ales pentru co-munitatea locală. Nu este corect față de membri, față de orga-nizație, să îți asumi în nume propriu candidați care nu au nici măcar adeziune semnată. Mai mult, este inadmisibil să blochezi candidaturile co-legilor din partid, mai ales că, spre exem-plu, la Ovidiu existau cel puțin două va-riante din interiorul organizației PNL. Totodată, prin fuziune, am unit două forțe politice și am realizat un partid mare, așa că nu este normal să apelăm la persoane din afara partidului, mai ales când organizația dispune de resurse din interior. Putem câștiga bătălia politică cu PSD-ul doar cu o viziune clară și cu măsuri concrete. Vehicularea de nume și aventurile politice cu victorii la masa verde sunt doar acțiuni care demon-strează că interesele personale trec peste scopul partidului și interesul cetă-țeanului”, a declarat Sorina Tușa, copre-ședinte PNL Constanța.Dragomir: „Nu m-am consultat cu nimeni“Contactat telefonic vizavi de aceste acuzații prin care se transmite practic că membrii Biroului Politic Județean al PNL Constanța nu au fost con-sultați cu privire la racolarea primarului George Scupra, copreședin-tele PNL Gheorghe Dragomir a lăsat de înțeles că nu are niciun stres în privința deciziei luate.„Nu m-am consultat, am consi-derat că nu este necesar. De altfel, și domnul Chiru a anunțat mai demult că George Scupra va veni la PNL. Eu locuiesc în Ovidiu și am stat de vorbă cu cetățenii. Toți cei cu care am discutat mi-au spuscă-l vor tot pe Scupra primar. Am făcut și sondaj de opinie și George Scupra are mai mult decât toți ceilalți posibili candidați la un loc. Am spus că vrem să câștigăm Primăria Ovidiu și numai așa se putea”, a declarat pentru „Cuget Liber”, copre-ședintele PNL Gheorghe Dragomir. Și în privința traseismului politic, Dragomir are o explicație.„George Scupra a fost doar la PSD, acum este la PNL. Nu s-a plimbat din partid în partid ca alții, se știu ei care. Este un tânăr care dorește să facă administrație și mai puțină politică. Iar pentru noi contează ca el să pună în aplicare politica cetățeanului. De altfel, mi-a și spus că a greșit că s-a dus prima dată la PSD. Că a fost totul foarte rapid și că era mai bine dacă se înscria de la început în PNL. Acum, gestul său se poate considera ca o reparație personală”, a mai explicat Gheorghe Dragomir.