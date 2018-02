Scandal în PMP Constanța. Deputatul Robert Turcescu îi cere lui Claudiu Palaz să renunțe la colaborarea cu PSD

Informațiile care circulau în mediul politic precum că actualul președinte al PMP Constanța, vicepreședinte la Consiliul Județean Constanța, Claudiu Palaz, ar fi în război total cu deputatul PMP de Constanța Robert Turcescu au fost confirmate public.Chiar dacă, inițial, cei doi au încercat să ascundă gunoiul sub preș, iar Turcescu a evitat să spună de ce și-a mutat biroul parlamentar din sediul PMP Constanța, zilele trecute, au dat arama pe față.Primul care a aprins scânteia scandalului a fost Robert Turcescu, cel care, la alegerile parlamentare din 2016 a fost ales deputat de Constanța chiar dacă nu avea nici în clin, nici în mânecă, cu orașul de la malul mării. A fost trecut primul pe lista PMP de Constanța și a câștigat detașat mandatul de parlamentar.„Domnul Palaz ar trebui să recunoască: există tensiuni în PMP Constanța! Explicația e simplă: eu, ca deputat PMP, dar și mulți membri și simpatizanți ai partidului, nu suntem de acord cu alianța devenită toxică dintre PMP și PSD în cadrul Consiliului Județean Constanța. Din punctul meu de vedere, dar, repet, nu e un punct de vedere singular, această colaborare a PMP cu PSD ar trebui să înceteze imediat. Desigur, e o decizie politică și sper să fie luată cât mai curând în forurile de conducere ale partidului. Dar nu mă poate opri nimeni să spun că pentru partidul din care fac parte, PMP, această alianță cu PSD nu ar trebui să mai existe. PMP trebuie să devină un adevărat partid de opoziție. Iar Opoziția are astăzi de atins o coordonată majoră: lupta reală cu PSD, la centru și în teritoriu. Am câștigat alegerile parlamentare la Constanța luptând împotriva PSD cu toată puterea. Nu ne putem minți electoratul. Sau, cel puțin, eu, unul, nu pot și nu vreau. Deci, domnule Palaz, vă îndemn să ascultați vocea electoratului PMP și să vă desprindeți de PSD chiar dacă asta înseamnă să pierdeți fotoliul de vicepreședinte al Consiliului Județean Constanța. Știu că vă e greu, dar ar fi un gest onorabil. Curaj vă doresc!”, a scris Robert Turcescu pe Facebook.Replica lui Claudiu Palaz nu a întârziat să apară, acesta spunându-i lui Turcescu că el este cel care l-a primit în organizație și l-a făcut deputat deoarece îi era milă de el.„Te-am primit în organizație și te-am făcut deputat! Păi e corect să terfelești organizația PMP Constanța după ce ți-ai văzut sacii în căruță ?! Să-ți fie rușine, Robert Turcescu”, a scris Palaz.De asemenea, acesta i-a atras atenția că, atunci când a candidat pe lista de la Constanța, în CJC exista deja alianța PMP cu PSD, iar acest lucru nu l-a deranjat la timpul respectiv.Țigănia din PMP a continuat pe Facebook deoarece Turcescu nu s-a lăsat mai prejos și i-a răspuns lui Palaz, spre amuzamentul celor care privesc cu detașare disputa dintre cei doi.„Mi-am exprimat un punct de vedere tranșant: acela că PMP Constanța, filiala condusă de Claudiu Palaz, ar trebui să rupă alianța cu PSD din Consiliul Județean, acolo unde domnul Palaz ocupă funcția de vicepreședinte. E o poziție pe care am exprimat-o în repetate rânduri și în forurile de conducere ale partidului. Cum înțelege domnul Palaz să răspundă? Mințind despre modul în care am ajuns să candidez la Constanța. Zice Claudiu Palaz: «Am o relație bună cu el, ne știm de ani de zile, a venit la mine și mi-a spus: Mă primești la Constanța?. Mi-a fost milă și am spus: Da mă, vino». Mințiți, domnule Palaz, mințiți de îngheață Marea Neagră! Tot partidul știe că dumneavoastră m-ați sunat să mă invitați să candidez pe listele PMP Constanța. Și mai știți, de asemenea, că înainte de a vă da un răspuns am solicitat să am o discuție cu președintele partidului în legătură cu propunerea dumneavoastră. Abia după aceea am acceptat propunerea făcută. Și încă o precizare: eu nu duc un război cu filiala PMP Constanța, acolo sunt oameni extraordinari, Florin Goidea, Doina Abdula și mulți alții, care merită respect și prețuire. Nu încercați să-i mințiți pe membrii și simpatizanții PMP Constanța că am luat-o razna, așa cum vă exprimați în cerc închis. Eu doar vă propun, în mod deschis, să facem Opoziție cu adevărat. Iar Opoziție înseamnă toleranță zero față de PSD, nicicum colaborare cu oamenii lui Dragnea!”, a mai transmis Turcescu.Rămâne de văzut dacă disputa dintre cei doi va înceta și dacă liderul de la Constanța, Claudiu Palaz, va rupe înțelegerea dintre PMP și PSD Constanța, ceea ce ar însemna și pierderea funcției de vicepreședinte al CJC.