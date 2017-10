Scandal în CJC? Darie şi Gâmbuţeanu sunt "la cuţite"

Scandal în CJC? Darie și Gâmbuțeanu sunt "la cuțite"

Cristian Darie, vicepreședintele Consiliului Județean Constanța, și-a dat demisia din Comisia de selectare a membrilor Consiliul de Administrație al Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri Constanța. Asta după ce Adrian Gâmbuțeanu, șeful RAJDP, l-a reclamat pe vicepreședintele CJC pentru „conflict de interese”. În aceste condiții, Darie a renunțat la toate atribuțiile ce-i reveneau la nivelul Consiliului și care aveau legătură cu RAJDP.„Consider că totul mi se trage de la faptul că acum două ședințe am inițiat un proiect de hotărâre pentru schimbarea lui Adrian Gâmbuțeanu din funcția de director al RAJDP. Din păcate, proiectul nu a trecut. Am ales să renunț. Gâmbuțeanu a depus o plângere la CJC, plângere care a ajuns și pe masa prefectului. Am apelat la gestul de a demisiona pentru a nu afecta activitatea consiliului. Mai mult, țin prea mult la această regie și doresc ca lucrurile să funcționeze bine”, a subliniat Cristian Darie.Contactat telefonic, directorul RAJDP, Adrian Gâmbuțeanu, a afirmat că este prea mult spus plângere. El spune că, în realitate, a sesizat Departamentul Juridic al Consiliului Județean cu privire la unele probleme de procedură de selecție a membrilor Consiliului de Administrație.„După ce am analizat cu juriștii noștri procedura, am constatat că anumite norme sunt încălcate. Am ales să sesizez CJC. Darie ocupa funcția de președinte a acestei comisii și nu prea era în regulă pentru că se încălca Ordonanța 109", a subliniat Gâmbuțeanu. Această ordonanță stabilește reguli clare pentru regiile autonome și societățile comerciale controlate de stat, de la alegerea membrilor Consiliului de Administrație până la transparență în publicarea rezultatelor financiare și a hotărârilor adunărilor generale ale acționarilor.Amintim că cei doi sunt colegi de partid, ambii fac parte din PSD.