SCANDAL FĂRĂ PRECEDENT PONTA-ANTONESCU

Ştire online publicată Luni, 16 Decembrie 2013. Autor: Cuget Liber Online.

Președintele PNL, Crin Antonescu, l-a criticat dur pe Victor Ponta vineri, în ședința conducerii liberalilor. Potrivit unei stenograme publicate de pesurse.ro, Antonescu a susținut că Ponta a fost cel care a insistat cu legea amnistiei, într-o discuție pe care au avut-o luni, înaintea ședinței Camerei Deputaților. Crin Antonescu a declarat într-o conferință de presă că "ceea ce a spus în ședința de partid este adevărat"."Înregistrările a căror proveniență nu-mi este cunoscută sunt autentice. Eu am făcut acea prezentare a situației, într-un regim de ședință de partid.Ceea ce am spus în ședință este adevărat. Am spus de când sunt în viața politică adevărul, chiar dacă nu aș fi dorit să-l spun public. Eu am prezentat situația într-o ședință de partid", a explicat Crin Antonescu într-o conferință de presă."Domnul Ponta vorbește despre o decizie luată în USL privitoare la legea amnistiei. Nu cunoașteți acest lucru pentru că nu a existat o asemenea ședință. Nu i-am cerut premierul să dea ordonanță de urgență, ci l-am informat într-o discuție informală că PNL nu va vota aceasta lege. Ordonanță nici nu se putea da. Îmi pare rău că premierul Victor Ponta recurge la asemenea atitudini. Nu-i permit nici lui Victor Ponta să spună astfel de lucruri. Nici propunerea de de liste comune la europarlamentare nu a fost făcută oficial, am discutat-o informal. PNL nu a făcut nicio propunere oficială", a mai spus Crin Antonescu, citat de realitatea.net.