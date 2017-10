Scandal după scandal în faţa Primăriei Mangalia

Scandal după scandal în fața Primăriei Mangalia

Un nou scandal a izbucnit, ieri, în Primăria Mangalia, după ce Ion Mică, a încercat să intre în sediul administrației locale cu executorul judecătoresc pentru a-și putea exercita atribuțiile de viceprimar. Ștampilele ținute „la blat”În cursul dimineții de ieri, liderul PC Ion Mincă s-a deplasat la primărie cu executorul după el pentru a putea ocupa biroul de viceprimar și pentru a pune mâna pe ștampile. În primă instanță, angajații firmei de securitate, cât și polițiștii locali le-au interzis acestora accesul în sediu administrației locale, ca apoi să fie lăsați să ajungă la birouri, însă fără reprezentanții mass-media. Deși considera că are un executor și un ordin de prefect, care îi permiteau să obțină cele necesare pentru a-și desfășura activitatea de viceprimar, Mincă a fost întâmpinat iarăși de ceilalți „vici” ai Mangaliei, Constantin Filimon și Sorin Andrei. Pe rând, aceștia i-au explicat că nu știu unde se află parafele. Filimon a declarat că după ședința din 24 noiembrie, când Sorin Andrei a fost numit viceprimar, a predat ștampilele. La rândul său, liberalul a specificat că „ștampilele au fost predate legal”, neputând să specifice către cine anume. În plus, Sorin Andrei a declarat că până când proiectul de hotărâre prin care a fost numit viceprimar în locul lui Filimon și al lui Mincă nu ajunge la Prefectură, iar Claudiu Palaz nu emite un ordin pentru preluarea atribuțiilor de primar, nu poate face mare lucru. „Eu îl înțeleg pe Sorin Andrei, are și el șefi la Constanța. Eu dacă nu am șefi nu trebuie să țin cont de ordinele nimănui”, a declarat Mincă, făcând referire la mai noua colaborare pe care liberalii din Mangalia o au cu fostul edil Tusac. Aflat în momentul incidentului acasă, „nicidecum în primărie”, fostul primar al Mangaliei, Claudiu Tusac a susținut ulterior o conferință de presă, în calitate de „cetățean” și „președinte al PSD Mangalia”. Cu cei doi viceprimari lângă el, fostul Filimon și actualul Andrei, Tusac nu a putut răspunde unde anume sunt ștampilele, declarând râzând că la el nu sunt. Întrebat dacă hotărârea prin care Sorin Andrei a devenit vice a fost transmisă către Prefectură, Tusac a replicat: „Mâine ( astăzi-n.r.) expiră termenul, nu-i nicio problemă”. „Dacă pierd procesul cu Palaz, ies din politică“Deși a afirmat în nenumărate rânduri că nu ține cu dinții de scaunul de primar, Tusac a menționat că se va întoarce în funcția pe care o deținea „mai repede decât cred mulți”. În plus, Tusac este atât de sigur de faptul că va primi o sentință favorabilă în procesul cu Palaz încât a promis că, dacă va pierde, va ieși de tot din viața politică. „Dacă pierd procesul acesta, nu mai candidez niciodată și ies din politică, îmi dau demisia din toate funcțiile”, a declarat Claudiu Tusac.Referitor la problema căldurii care încă este dată „pe ceas”, fostul primar a declarat că firma de distribuție Callatis Therm a obținut o linie de creditare de 9 milioane de lei, bani care vor folosiți pentru achiziționarea combustibilului. Totuși, până la venirea sumei creditate, locuitorii Mangaliei trebuie să mai reziste cu cele câteva ore de căldură date pe zi.