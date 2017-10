Scandal cu victime în PNL Medgidia

Conducerea PNL Constanța a hotărât, la sfârșitul săptămânii trecute, excluderea din partid a viceprimarului municipiului Medgidia, Mircea Talașman, și a consilierului local Eduart Bălașa pentru lipsa de implicare în activitățile partidului. De partea cealaltă, cei doi îl acuză pe liderul liberalilor din Medgidia, Sorin Țuțuianu de „jocuri politice murdare“ și pun decizia partidului pe seama faptului că „nu am sprijinit anumite grupuri de interese“. Potrivit unui comunicat de presă al PNL, decizia de excludere a celor doi aleși locali a avut la bază, printre altele, lipsa de implicare în activitățile partidului, „activități la care prezența și sprijinul aleșilor locali sunt obligatorii, și la care aceștia au refuzat practic să participe”. De asemenea, președintele organizației municipale PNL Medgidia, Sorin Țuțuianu, spunea că „Mircea Talașman a transformat biroul de viceprimar într-unul de recrutare pentru PLD”. „Mai mult, prin acțiunile și declarațiile întreprinse de Talașman și Bălașa, exprimând poziții contrare și chiar defăimătoare la adresa PNL și a liderilor, devine tot mai evident faptul că aceștia sprijină alte partide politice sau interese de grup ale unor astfel de partide politice”, spunea Țuțuianu într-un comunicat de presă. Drept la replică De partea cealaltă, Mircea Talașman și Eduart Bălașa spun despre foștii lor colegi de la Medgidia că „după ce s-au văzut aleși, uită de toate promisiunile din campania electorală și pun la cale fel de fel de scenarii ca să îi defăimeze pe cei competenți”. „Nu ne pretăm la jocuri politice murdare, nu defăimăm. Nu am făcut-o nici atunci când consilierul PNL, Sorin Țuțuianu, a organizat împreună cu alți incompetenți ai vieții politice din Medgidia, o adunare prin care s-a autoproclamat șef al filialei PNL Medgidia”, au declarat cei doi într-un drept la replică sosit pe adresa redacției. Talașman și Bălașa acuză faptul că au aflat din presă că au fost excluși din PNL, fără să fie prezenți la întâlnire și fără să li se acorde dreptul de a se apăra. „Aceasta este mulțumirea pentru faptul că în anul 2004 am reușit să activăm PNL într-un oraș unde era inexistent și să câștigăm un post de viceprimar și două de consilieri din partea PNL. Supărarea lor este aceea că nu am sprijinit anumite grupuri de interese și am respectat jurământul depus la numire“, se mai arată în comunicatul de presă. În ceea ce privește afirmațiile liderului PNL Medgidia, Sorin Țuțuianu, ex-liberalii spun că „înainte de a aduce acuzații mincinoase la adresa noastră ar trebui să declare și în câte acțiuni și evenimente ale comunității locale s-a implicat". „Activitatea sa de consilier local se reduce la participarea o dată pe lună la ședințele consiliului local atunci când ridică mâna fără nicio inițiativă sau implicare, opunându-se la proiecte importante pentru oraș. Credem în PNL și sperăm ca din cauza unor traseiști politici să nu își piardă din simpatie și încredere, transformându-se într-un partid bolșevic care i-a decizii în grup restrâns și se pretează la acțiuni care defăimează imaginea unor oameni de bine", au încheiat Mircea Talașman și Eduart Bălașa. 