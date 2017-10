A început lupta pentru scaunul de primar

Scandal cu iz electoral la Valu lui Traian

Nici nu s-a anunțat bine că alegerile locale vor avea loc în luna iunie, că deja au început să apară incidentele cu iz electoral care să ducă la decredibilizarea anumitor persoane. Vineri seara, prim-vicepreședintele PRM Constanța, Mitică Șolea, a ajuns plin de vânătăi la Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța. El spune că de vină pentru felul în care arată este actualul primar al comunei Valu lui Traian, Florin Mitroi, care ar fi intrat cu bodyguarzii peste el în curte și l-ar fi bătut. Mai mult, Șolea susține că primarul Mitroi i-a distrus patru autoturisme de lux. Motivul ar fi legat de o datorie de 6.000 de euro pe care nepotul primarului nu ar mai vrea să o înapoieze. Tot acest scandal are loc în contextul în care victima va fi contracandidatul lui Mitroi la alegerile din vară pentru Primăria din Valu lui Traian. Polițiștii l-au chemat pe Mitroi la Secția 1 Rurală Constanța, pentru audieri. Primarul localității Valu lui Traian susține că a avut doar o discuție la telefon cu victima și neagă orice alt incident. „Mitică Șolea este cunoscut ca fiind alcoolic și având un comportament de o calitate îndoielnică. A existat într-adevăr un împrumut acordat de acesta unui nepot. Împrumutul și dobânda aferentă au fost restituite, existând însă o neînțelegere asupra unor penalități. În seara zilei de 3 februarie, l-am sunat pe Șolea pentru a lămuri acest aspect, însă nu mi-a răspuns la telefon. Ulterior, am sunat-o și pe fina acestuia, care fusese martoră la restituirea banilor, însă la telefon mi-a răspuns soțul acesteia, care mi-a adus injurii fără un motiv întemeiat. Acesta a fost ultimul demers al meu în legătură cu Mitică Șolea. Ulterior, nu am mai încercat să iau legătura cu el nici telefonic, nici personal”, susține Florin Mitroi. Pe de altă parte, în seara în care Mitică Șolea a fost agresat, primarul susține că se afla la domiciliul surorii sale, sărbătorind ziua de naștere a acesteia împreună cu familia. Deși exista o problemă legată de împrumutul acordat nepotului său, primarul Mitroi a mai spus că nu înțelege și nu a înțeles nici în trecut să își rezolve problemele folosind forța fizică. Mitroi spune că acuzațiile lui Mitică Șolea se bazează pe „închipuirile unui alcoolic și dorința acestuia de a candida la postul de primar”. În altă ordine de idei, mai mulți locu-itori din comuna Valu lui Traian susțin că, deși este om politic, Mitică Șolea nu se dă la o parte pentru a profita de sărăcia semenilor săi. Locuitorii îl acuză pe acesta că dă bani cu camătă, ulterior dobânzile și penalitățile solicitate de Șolea fiind peste puterile de plată a celor care se încumetă să împrumute bani de la el.