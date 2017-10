Scandal cu iz electoral între rudele candidaţilor la Primăria Vulturu

Scandal cu iz electoral între rudele candidaților la Primăria Vulturu

Fostul viceprimar al localității Vulturu din perioada 2004-2008, Petru Dragomir, îl reclamă pe primarul Eugen Marius Berbec că i-a distrus o alee pentru a-și racorda unchiul la rețeaua de utilități. La rândul său, Berbec spune că Dragomir nu avea autorizație de construcție pentru acea alee. Mai mult de atât, menționează Berbec, Dragomir și unchiul său se află în litigiu de ceva vreme. În plus, potrivit spuselor primarului, lucrările executate pe aleea lui Dragomir sunt perfect legale și normale în condițiile în care acesta a secționat conducta de alimentarea cu apă „pentru a se răzbuna”. „Ne-au amenințat că ne dau afară din localitate“ „În 2010, am construit o alee. Am cheltuit aproximativ 15 milioane de lei vechi, iar zilele acestea, primarul a venit să mi-o distrugă, ca să facă un racord. Lucrarea pe care acesta o execută poate fi realizată și altfel, ocolind aleea. Nu trebuie neapărat să-mi spargă mie ceea ce am construit, dar face la ambiție, pentru că persoana pe care vrea să o racordeze este unchiul său. A venit aici cu lucrătorii și au început să spargă și să distrugă totul. Însuși primarul a luat un pichamăr și a început să spargă, ca să îmi arate mie că face cum vrea el. Este o răzbunare pentru că fratele meua candidat la primărie împotriva dânsului, iar unchiul său este vecinul meu. Și el și fratele său, Gheorghe Berbec, pe care vrea să-l pună viceprimar, ne tot amenință că o să vedem noi, că vom fi goniți din localitate. Eu am chemat și poliția, stau cu plângerile penale făcute, le-am zis tot. Inclusiv faptul că nu am autorizație, însă chiar și în această situație procedura legală era alta. Trebuia să îmi trimită înștiințare, să îmi dea amendă și abia apoi să treacă la executare; or, ei au venit direct și au spart”, a declarat Dragomir. Primarul spune că afirmațiile fostului „vice” sunt departe de adevăr, menționând că lucrările sunt normale și nu nicio legătură cu gradul de rudenie dintre el și beneficiar. „Este vorba despre o lucrare edilitară perfect legală. Nu știu cum poate dânsul să reclame faptul că facem aceste lucrări, în condițiile în care știe foarte bine că nu are autorizație. Să stea liniștit că va primi și amendă, că văd că își dorește atât de mult. Așa cum mă acuză el pe mine, așa pot spune și eu de el că acțiunile sale au conotație politică. Fratele său a candidat împotriva mea la primărie, iar dânsul, chiar în «săptămâna mare» a alegerilor, a secționat conducta din curtea unchiului meu. Eu nu m-am dus acolo pentru a-i arăta că sunt mare și tare. Am pus mâna pe pichamăr și am început să sparg, pentru că dânsul obstrucționa executarea lucrărilor, iar lucrătorii s-au oprit din treabă din cauza lui. Noi am încercat să soluționăm această problemă pe cale amiabilă, dar nu s-a putut. El a chemat poliția de la Horia, a blocat lucrările și a făcut scandal”, a declarat Berbec.