Scandal cu ilegalităţi şi deturnări de fonduri europene

Scandal cu ilegalități și deturnări de fonduri europene

În cadrul unei conferințe de presă ce a avut loc la Prefectura Constanța, prefectul Claudiu Palaz a vorbit despre felul în care se desfășoară activitatea la Bărăganu înaintea alegerilor pentru funcția de primar și despre modalitatea în care președintele Consiliului Județean, Nicușor Constan-tinescu, își exercită influența în zonă. Prefectul a declarat că admi-nistrația locală de la Bărăganu „este folosită de anumiți indivizi pentru a-și atinge scopurile politice”. Potrivit declarațiilor lui Palaz, în cursul zilei de joi, Consililul Local Bărăganu s-a întrunit în ședință fără a avea dreptul din punct de vedere legal să facă acest lucru, deoarece administrația locală de acolo nu are un secretar în funcție. Plângere penală pentru secretara Consiliului Local Bărăganu Palaz afirmă că Ana Mihaela Măndilă, cea care a fost secretarul ședinței de ieri, nu avea dreptul să preia acest rol în condițiile în care era suspendată din funcție conform unor dispoziții din 2009 și 2010. Mai mult, prefectul spune că motivul pentru care ea a fost pusă în funcția de secretar este acela că soțul ei este acționar la firma Compress Holding, firmă la care au activat ca acționari atât primarul Radu Mazăre, cât și președintele CJC. „Niculae de la Consiliul Județean (n.r. - Nicușor Constantinescu) a speculat situația administrației locale de la Bărăganu (...) a avut toate pârghiile ca să o poată convinge pe doamna Măndilă să preia funcția de secretar deoarece soțul doamnei Măndilă este acți-onar la firma Compress Holding și cred că știe toată presa a cui este această firmă”, a declarat Claudiu Palaz. Prefectul a specificat faptul că singura posibilitate ca Ana Mihaela Măndilă să conducă ședința de ieri era ca în acest sens să fie emisă o dispoziție de prelungire a funcției de secretar. Pentru că acest document lipsește cu desăvârșire, prefectul Claudiu Palaz a depus o plângere penală pe numele Anei Mihaela Măndilă, deoarece nu avea voie să preia funcția de secretar al Consiliului Local Bărăganu. Soția candidatului PSD, pârâtă la DNA În plus, Palaz a specificat faptul că a sesizat DNA pentru a verifica situația unor documente semnate de către contabila Primăriei Bărăganu, Magdalena Neague, soția candidatului PSD la funcția de primar al comunei. Ea este acuzată de abuz în serviciu și înșelăciune. Documentele puse în discuție vizează atragerea unor sume importante din fonduri europene pentru un proiect de întreținerea a pășunii din localitatea Bărăganu. Palaz afirmă că aceasta este o situație clară de deturnare a fondurilor europene, deoarece firma care se ocupă de acest proiect este firma soțului Magda-lenei Neague. „Doamna Magdalena Neague are semnătura pe contractele prin care au fost distribuite fondurile europene pentru întreținerea pășunii către firma soțului dum-neaei. Îl cheama Titu Neague și deține firma care are contract cu Primăria Bărăganu pentru între-ținerea pășunii pe fonduri euro-pene. Contractul este semnat de doamna contabil si de domnul primar, Dumnezeu să-l ierte! Dar, ținând seama că domnul primar nu mai există, fapta de corupție nu mai poate avea niciun efect asupra dumnealui. Drept pentru care consider că DNA-ul își va spune punctul de vedere în acest sens. Și, atâta timp cât este vorba despre bani publici sau bani din fonduri europene, voi sesiza instituțiile statului”, afirmă prefectul.