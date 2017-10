Scandal cu despăgubirile pe tronsonul Cernavodă-Constanţa

Mai avem de așteptat până la finalizarea Autostrăzii Soarelui

Scandal cu despăgubirile pe tronsonul Cernavodă-Constanța

Autoritățile locale implicate în construcția tronsonului Cernavodă-Constanța al Autostrăzii Soarelui, împreună cu firmele de construcție și cele care se ocupă de exproprieri au afirmat, în nenumărate rânduri, că nu există probleme în privința acordării despăgubirii oamenilor care au avut terenuri pe linia autostrăzii. În ciuda acestor declarații, unul dintre proprietarii unui teren situat în zona Ciocârlia (tronsonul Medgidia-Constanța) spune că firma care se ocupă de exproprieri pe această porțiune, „Boștină și asociații”, împreună cu cei de la CNADNR, „nu-și fac treaba”. În plus, el afirmă că foarte multe persoane sunt revoltate de sumele foarte mici care le sunt oferite pe metrul pătrat de teren și declară că exproprierile de anul trecut, făcute pe aceleași tipuri de terenuri, s-au realizat pe sume mult mai mari. Bărbatul, care a dorit să-i păstrăm anonimatul, mai spune că, în cursul zilei de ieri, s-a deplasat la Ciocârlia, în urma unui telefon primit de la reprezentații agenției din Constanța a firmei puse în discuție. Proprietarul, împreună cu alte persoane aflate în aceeași situație urma să se întâlnească, ieri, cu reprezentanții juridici care aveau sarcina să îi informeze cu privire la valoarea exproprierilor. Ajunși la fața locului, oamenii au constat că, în loc de o armată de avocați, erau așteptați de un singur inginer, care nu le-a putut oferi informații privind evaluarea terenurilor, ci a venit doar să colecteze copiile după documentele proprietarilor. „Am ajuns acolo și nu aveam cu cine să stăm de vorbă. Am bătut drumul degeaba. În mod normal, din punct de vedere legal, trebuia trimiși cel puțini doi avocați care să se ocupe de acest aspect. Domnul inginer care a venit a fost bine intenționat, nu am nimic de reproșat în privința lui, dar ne-a explicat că nu este în măsură să ne spună la ce preț vor fi evaluate terenurile noastre și că a venit doar pentru a lua copiile după documente”, afirmă bărbatul. Primarul din Ciocârlia susține principiul egalității Întrevederea este confirmată și de primarul localității Ciocârlia, Traian Dragomir, care spune că le-a asigurat locația de întâlnire, oferindu-le o sală din primărie, dar că nu cunoaște mai multe informații, pentru că nu a prezent. „Casa de avocatură a fost aici. Acum, nu știu cum s-au înțeles ei, unii au semnat, unii nu au semnat. Oricum, primăria nu are nicio implicare în acest aspect, fiecare persoană în parte își primește banii printr-o Hotărâre de Guvern. Normal ar fi ca oamenii să primească sume egale, nu unii să ia 20 de euro, iar alții 30 de cenți”, afirmă primarul localității Ciocârlia. Referitor la cele întâmplate, PR - managerul firmei „Boștină și asociații” a trimis un e-mail prin care spune: „Ca avocați, acționăm la cererea clientului nostru, care, în acest caz, este CNADNR. Ieri (n.r. - 6 aprilie), CNADNR ne-a solicitat sa fim prezenți azi (n.r. - 7 aprilie), la Murfatlar. Drept urmare, doi avocați de la Boștină și asociații sunt azi la Murfatlar. Nu noi facem notificările pentru întâlnirile cu persoanele ce urmează să fie expropriate și nu avem cunoștință de cea la care faceți referire, drept pentru care nu pot comenta asupra acestui punct”. Cine poartă responsabilitatea? Proprietarul terenului s-a deplasat în zona Murflatlar, în speranța că acolo va găsi reprezentanții juridici pe care îi căuta de câteva ore bune. Potrivit declarațiilor sale, nu a găsit decât două avocate ale firmei Boștină și asociații, „care nu știau decât să dea din umeri și să spună că toată răspunderea este a CNADNR”. Referitor la persoanele care au semnat, bărbatul afirmă că „sunt cu siguranță persoane care nu au cunoștință în legătură că valoarea reală a terenurilor de pe care au fost expropriați”. Întrebați dacă este adevărat faptul că există diferențe de evaluarea a terenurilor, cei de firma de exproprieri „s-au spălat pe mâini” și au pus toată responsabilitatea în cârca evaluatorilor ANEVAR: „În prezent, evaluarea imobilelor afectate de traseul Autostrăzii București-Constanța, Secțiunea Medgidia-Constanța, se face in conformitate cu dispozițiile Legii nr. 255/2010, prin evaluatori acreditați ANEVAR. Aceștia sunt singurii în drept să propună valoarea despăgubirilor funcție de normativele legii. Orice persoana îndreptățită care se considera vătămată în drepturile sale cu privire la cuantumul despăgubirilor acordate se poate adresa justiției, în conformitate cu procedura indicată în textul de lege referit”.