Scandal ca la uşa cortului în PNŢCD Constanţa!

Scandal ca la ușa cortului în PNȚCD Constanța!

r Țapliuc îl exclude pe Chesoi, Chesoi nu-l recunoaște pe acesta în PNȚCDBiroul Județean de conducere al Organizației Județene PNȚCD Constanța, reprezentat de pre-ședintele Adrian Țapliuc, a decis, în ședința extraordinară a Biroului interimar de conducere, excluderea din partid și pierderea calității de membru a lui Tudorel Chesoi.Într-un comunicat de presă remis redacției, vineri, Adrian Țapliuc susține că, Biroul Județean de Conducere al Organizației Județene a PNȚCD Constanța, consilierului municipal Tudorel Chesoi i-a fost retras sprijinul politic în Consiliul Local de către Organizația Județeana a PNȚCD Constanța pe lista căruia a candidat pentru un post de consilier local.„Organizația Județeană PNȚCD Constanța a depus la secretariatul Consiliului Municipal Constanța adresa Nr. 18 din 29.04.2015, prin care se solicită să se constate și să se dispună încetarea calității de consilier a lui Tudorel Chesoi ca urmare a excluderii sale din partid și a pierderii calității de membru”, se spune în comunicatul remis redacției de Adrian Țapliuc și care semnează în calitate de președinte al PNȚCD Constanța.De partea cealaltă, consilierul local Tudorel Chesoi spune că Adrian Țapliuc nu mai este membru PNȚCD și nu are nicio calitate să facă asemenea afirmații fiind doar o persoană manipulată de Aurelian Pavelescu.În plus, Chesoi susține că a reputat o victorie în instanță împotriva lui Aurelian Pavelescu, cel care spune că este președinte al PNȚCD la nivel național.„Curtea de Apel București a anulat hotărârea prin care eu fusesem exclus abuziv din partid de Aurelian Pavelescu. Prin această decizie, instanța a recunoscut funcția mea ca președinte al PNȚCD Constanța și vicepreședinte la nivel național al partidului. Cei care ocupă acum sediul din Constanța al PNȚCD trebuie să îl elibereze pentru că nu mai au nicio legitimitate. Dacă nu vor face acest lucru, voi apela la executorul judecătoresc. Instanța a hotărât că Pavelescu a luat o hotărâre abuzivă asu-pra mea. În consecință, aștept să vină comunicarea oficială de la instanța de judecată după care le voi face notificare să elibereze sediul și să ne predea toate bunurile găsite în interior atunci când l-au ocupat cu japca. Dacă nu sunt de bună-credință și vor refuza să elibereze sediul mă voi duce cu un executor judecătoresc care să pună în aplicare decizia instanței de judecată care este definitivă și irevocabilă”, a declarat Tudorel Chesoi.Mai mult, Chesoi susține că, până la alegerile din data de 16 Mai, el deține și funcția de președinte interimar al PNȚCD la nivel central.„Aurelian Pavelescu este exclus din PNȚCD, urmare a Hotărârii nr. 1 luată în data de 30.06.2013 de Biroul Național de conducere al PNȚCD, hotărâre definitivă întrucât Pavelescu nu a uzat de dreptul său statutar de a contesta actul prin care a fost con-testat. Ca urmare a pierderii calității de membru de partid și, implicit a celei de președinte, toate acțiunile publice referitoare la PNȚCD, trecute sau viitoare, au constituit și constituie abuzuri și o atitudine de rea-credință prin care Aurelian Pavelescu a încercat să inducă în eroare opinia publică. Eu am fost mandatat să îndeplinesc funcția de președinte interimar al PNȚCD până la alegerile ce vor avea loc la data de 16 Mai”, a mai spus Chesoi.