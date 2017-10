Sărbătoarea iernii îi aduce pe tinerii liberali mai aproape de copii

Fundația Brătianu a continuat în acest week-end șirul evenimentelor organizate sub sloganul „Cunoaște-ți Comunitatea - Serbările Zăpezii”. Dacă vineri tinerii liberali au vizitat încărcați cu daruri Complexul de Servicii Comunitare „Cristina” din Constanța, sâmbătă a fost rândul Adăpostului de zi și de noapte pentru copiii străzii și Centrului de primire a copilului în regim de urgență. Momentele emoționante s-au ținut lanț pentru că cei mici s-au bucurat foarte tare de oaspeți și i-au uimit pe aceștia cu un program artistic superb.„Nu am cuvinte să spun ce am simțit aici. Copiii sunt de o frumusețe rară. Durerea abandonului parcă nici nu le-a alterat sufletele, fiind atât de deschiși în fața noastră”, a declarat Vuap Edis, membru TNL.„Pachetele pe care le-am adus cadou de la Moșul sunt foarte puțin pe lângă ceea ce au nevoie acești micuți. Ei trebuie să simtă dragostea aproapelui lor, de aceea am petrecut câteva ore în centru jucându-ne și vorbind cu ei. Plănuim să facem aceste vizite în mod regulat și nu doar în preajma sărbătorilor”, a spus Săndulescu Georgiana din partea tinerilor liberali.„Reprezentanții Fundației Brătianu au venit la noi încărcați cu foarte multe cadouri pentru copii. Le mulțumim din suflet, sper că s-au bucurat de vizită și de cei mici. Îi mai așteptăm pentru că se vede că pun suflet în ceea ce fac”, a declarat o reprezentantă a Centrului de primire a copilului în regim de urgență.Toată luna decembrie este dedicată evenimentelor de sărbătoare, așa că tinerii liberali vor continua acțiunile “Cunoaște-ți Comunitatea - Serbările Zăpezii” care au ca țintă toți constănțenii, indiferent de vârstă.