Sărbătoare şi la Medgidia

Sărbătoare și la Medgidia

Cu ocazia împlinirii a 152 de ani de la Unirea Principatelor Române, la Medgidia au avut loc manifestări dedicate acestui important eveniment istoric. Locuitorii din Medgidia au sărbătorit această zi ascultând melodii patriotice interpretate de Fanfara „Dan Spătaru”. La ora 12.00, Piațeta Decebal răsuna de cântece vioaie intonate de fanfară, astfel că lumea s-a adunat în jurul interpreților pentru a lua parte la desfășurarea manifestărilor. Apoi, pe ritmul Horei Unirii, cei prezenți s-au prins în dans, pentru a reconstitui momentul petrecut la Alba Iulia în urmă cu mai bine de un secol jumătate. Alături de cetățeni s-au prins în horă și primarul Marian Iordache și viceprimarul Sorin Țuțuianu. „Este bine să ne amintim an de an de evenimentul petrecut la Alba Iulia și să nu uităm că țara are un trecut glorios care merită comemorat, o istorie care trebuie povestită. Deși, în perioada actuală, țara noastră trece printr-o criză care nu pare încă a fi aproape de final, trebuie să urmăm exemplul înaintașilor noștri și să luptăm, să nu ne pierdem speranța că vor veni zile bune și pentru români”, a spus Iordache.