Samir Menan este candidatul UDTTMR la Primăria Medgidia

Uniunea Democrată a Tătarilor Turco - Musulmani din România și-a anunțat ieri candidații pentru alegerile locale din iunie. Liderii tătarilor au anunțat încă de acum o lună că fiecare filială a uniunii are libertatea de a decide alături de cine merge în alegerile locale. Pe lângă alianțele cu PDL, PSD și PNL, nu puține sunt însă filialele care merg în alegeri pe mâna lor. Astfel că, la Medgidia, Mangalia, Agigea, Valu lui Traian, Cobadin, Techirghiol, Basarabi, Ovidiu, Băneasa, uniunea și-a depus propriile liste pentru consiliile locale. La Medgidia tătarii intră chiar și în lupta pentru primărie. Candidatul filialei Medgidia a UDTTMR la Primăria Medgidia este Samir Menan, inginer de profesie. Fost președinte al filialei UDTTMR, consilier local din partea uniunii în mandatul 2004 - 2008, Menan este căsătorit și are doi copii. El intră în competiția pentru Primăria Medgidia cu un program structurat atât pe obiective generale cât și pe obiective specifice comunității turco - tătare din Medgidia. De asemenea, Menan a declarat ieri, în cadrul unei conferințe de presă, că la Medgidia uniunea are șanse reale de a obține și trei consilieri locali, ponderea etnicilor în localitate fiind de aproximativ 20%. Președintele UDTTMR, Saladin Agiacai, a declarat ieri că la nivelul județului Constanța, uniunea are șansa de a obține 28 de consilieri locali.