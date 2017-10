„Salariile primarilor ar putea creşte”

1

Ar putea..

Nu-mi dau seama daca formularea asta este o "malformatie" gazetareasca sau o "mutatie genetica" specifica politrucilor care nu au simtul raspunderii. Cert este ca expresia asta am auzit-o prima data in discursul tovarasului dottore Ponta. O foloseste des. Un cuvant de genul asta strecurat intr-o fraza reprezinta cea mai buna dovada ca politrucul nu este sigur pe el sau vrea sa te duca cu presul. Sa facem o demonstratie. Cand se discuta despre salariile primarilor,actiunea este FERMA, cuvintele sunt CLARE. De exemplu: "VA FI o crestere generata de..." sau "acest lucru VA PERMITE cresterea salariilor in administratia publica locala ..." sau "S-A DECIS ca pana saptamana viitoare..." Daca intoarcem pagina ziarului la cainii maidanezi aflam ca legea "AR PUTEA fi adoptata saptamana viitoare" sau "ESTE POSIBIL ca săptămâna viitoare să fie adoptat proiectul legii..." sau "PROBABIL săptămâna viitoare,UNDEVA la mijlocul săptămânii,S-AR PUTEA ca acest subiect să fie închis..." sau "POATE VOM PUTEA adopta legea ...". In final aflam de la domnul Dragnea un lucru foarte pretios: "TREBUIE sa protejam vietile oamenilor". Multumesc politrucule,aici mi-au dat lacrimile.Domnule Dragnea,prostia PUTE rau,domnule ! In guvernul asta,nepasarea AR PUTEA sa PUTA,domnule Dragnea !