"Salariile nu vor scădea, rămân cel puţin la fel sau vor creşte"

Premierul Mihai Tudose:

"Salariile nu vor scădea, rămân cel puțin la fel sau vor crește"

Ştire online publicată Sâmbătă, 21 Octombrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Premierul Mihai Tudose a declarat, vineri, că salariile nu vor scădea, rămân cel puțin la fel sau vor crește, întrebat într-o conferință de presă la Deva ce se va întâmpla cu salariile după ce contribuțiile vor fi trecute de la angajator la angajat.„Nu scad sub nicio formă și o luăm de la capăt: este un mecanism prin care salariile rămân cel puțin la fel, ele vor crește. A fost discuția dacă această măsură aplicată la sistemul de stat este clar că generează creșteri, fiindcă statul, da, va transfera salariul brut de astăzi pe suma care permitea înainte cheltuielile cu angajatul și că dacă privatul va face același lucru. Am avut consultări cu tot ce înseamnă patronate - și cele mai mari, și cele mai mici. Rezultatul discuțiilor a fost că ei au spus toți la unison același lucru: este o oportunitate pe care ne-o oferă statul ca în aceeași anvelopă de cheltuieli să plătim mai bine oamenii, fiindcă România a intrat în zona în care începe o competiție acerbă pe piața forței de muncă, firmele nemaigăsind foarte ușor angajați și atunci a-ți păstra personalul devine o prioritate pentru orice angajator sănătos la cap”, a susținut Mihai Tudose.Premierul s-a referit și la „vaietele” exprimate în spațiul public cu privire la faptul că unii patroni vor scădea lefurile după aplicarea noii Legi a salarizării și trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat.„De asemenea, acele vaiete cum că privații vor scădea lefurile. Dumnezeule, puteau să o facă și astăzi! E la privat. Nu, ei vor folosi acest mecanism pentru a-și motiva mai bine oamenii. Nu scade netul, indiferent cum... Până la urmă, va trebui cu toții să mai așteptăm câteva luni, vom intra în ianuarie și veți vedea că nu scade nimic nicăieri”, a subliniat Tudose, citat de Agerpres.Premierul a mai spus că impozitul sub 2.000 de lei va fi zero începând din 2019, așa cum se prevede în programul de guvernare.„Este în programul de guvernare, nu este în programul de guvernare din 2017. Încercăm să-l băgăm din 2019, dacă... în funcție de dezvoltarea economică. Este din 2019 în programul de guvernare, odată cu impozitul global. Deci, erau legate câteva. Să vedem, cu impozitul global, dacă ajungem la nivelul acela de interconectivitate financiară, ca să putem implementa sistemul, dar dacă lucrurile merg așa cum trebuie și cum se arată în viața reală, credem că vom putea introduce și așa”, a precizat Tudose.