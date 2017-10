"Sala de Sport Eftimie Ilisei se află în atenţia administraţiei locale"

Primarul Marian Iordache:

"Sala de Sport Eftimie Ilisei se află în atenția administrației locale"

Primăria Municipiului Medgidia, prin Direcția de Gestionare a Domeniului Public și Privat, are în desfășurare mai multe lucrări de întreținere și reabilitare ce vizează puncte cheie din municipiu, precum Sala de Sport „Eftimie Ilisei”, piețele, dar și lucrări continue de mentenanță la cimitirul ortodox, unde s-a extins sistemul de iluminare spre partea DJ 222 și s-au construit cișmele cu apă.„În momentul de față, la sala de sport se lucrează la fațadă, unde se înlocuiește toată tâmplăria actuală cu profile PVC și geamuri termopan, după ce și geamurile din partea din spate a clădirii au fost înlocuite. Termenul de finalizare pe care direcția și l-a propus pentru finalizarea renovării este sfârșitul lunii mai”, a spus primarul municipiului Medgidia, Marian Iordache.Totodată, conform graficului ce privește lucrările și hotelul din Complexul Sportiv, care aparține de DGDPP, a fost inclus în procesul de reabilitare, mai exact 20 de camere de la etajul II.„Camerele au fost renovate complet după ce s-a montat parchet, s-a înlocuit instalația sanitară, s-a zugrăvit, iar acum, tot etajul II „poate concura cu orice hotel din Medgidia”, a declarat directorul Nicolae Păun.În altă ordine de idei, edilul Marian Iordache a mai spus că, printre obiectivele de anul acesta ale direcției se numără și două piețe din Medgidia, respectiv piața de la VS -uri și piața centrală.„Piața din zona VS -uri a fost renovată în urmă cu mai bine de opt ani, însă în prezent, nu se desfășoară activități specifice în acea zonă. După finalizarea lucrărilor care vor fi făcute la acoperișul pieței, se vor crea condiții propice atât pentru comercianți cât și pentru clienți. Lucrările pe care direcția le realizează sunt făcute în regie proprie, fiind incluse în buget”, a mai explicat primarul Marian Iordache.