Să tot fii elev sau profesor în comuna Peştera!

Să tot fii elev sau profesor în comuna Peștera!

Elevii claselor a VIII-a din comuna Peștera au petrecut pe cinste la banchetul de sfârșit de an oferit de administrația publică din localitate.La fel ca și cu alte ocazii, primarul Valentin Vrabie a avut grijă ca elevii să nu uite niciodată finalizarea celor opt clase. Și, dacă prin alte părți, părinții trebuie să scoată din buzunar bani grei pentru banchetul copiilor, în comuna Peștera, acest eveniment este organizat gratuit de aleșii locali. „Banchetul celor care au terminat opt clase a avut loc la căminul cultural și au participat 63 de elevi și 30 de cadre didactice. Ei au avut la dispoziție mâncare, sucuri și muzică de calitate și s-au distrat pe cinste. Totodată, o astfel de petrecere, dar separat, a fost oferită și celor care au terminat clasa a patra”, a declarat primarul Valentin Vrabie.El a mai precizat că este al treilea an când banchetul elevilor se organizează gratuit de aleșii locali.În altă ordine de idei, și cadrele didactice care se preocupă de educația elevilor din comuna Peștera sunt răsplătite pentru munca lor.Mai exact, de trei ani de zile, de când în fruntea comunei a fost ales Valentin Vrabie, cadrele didactice împreună cu familiile lor merg, o dată pe an, într-un scurt concediu oferit de administrația publică locală. „Trebuie să avem grijă de cei care formează tinerii comunei Peștera, iar cadrele didactice sunt cele care modelează caractere și se ocupă de viitorul copiilor din comună. În acest an, excursia oferită lor va dura trei zile și trei nopți. Plecarea va fi pe 15 iulie, însă, deocamdată, nu s-au hotărât asupra locației”, a mai spus primarul Valentin Vrabie.Pe de altă parte, grija administrației publice locale din comuna Peștera pentru tineri este recunoscută. În acest sens, la împlinirea vârstei de 18 ani, toți tinerii din comună primesc câte trei sute de lei. Totodată, evitarea abandonului școlar este una din prioritățile edilului din Peștera. Drept urmare, la începutul anului școlar, familiile celor care au copiii primesc între 400 și 800 de lei pentru cumpărarea de rechizite. Mai mult, elevilor care fac naveta la liceu li se decontează abonamentele.