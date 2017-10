„Să redescoperim Techirghiolul“ contra sumei de peste 700.000 lei

La Techirghiol are loc în această perioadă și lansarea proiectului „Să redescoperim Techirghiolul”. Beneficiarul, Primăria orașului Techirghiol, a semnat un contract de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței pentru implementarea acestui proiect care are ca scop promovarea produselor turistice ale localității. Inițiatorii proiectului intenționează să contribuie la redescoperirea localității de către turiști și la punerea în valoare a produselor turistice pentru tineret, cultură și sănătate. Valoarea eligibilă a proiectului este de 753.395,80 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FERD este de 640.386,43 lei, cea din bugetul național se ridică la 97.941,45 lei, în timp ce co-finanțarea beneficiarului este în valoare de 15.067,92 lei. Proiectul are o perioadă de desfășurare de 22 de luni.