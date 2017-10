Să-i plângem de milă lui Mircea Dobre! Povestea incredibilă a politicianului bogat care a sărăcit

Cu lacrimi de amărăciune și tristețe, vă vom prezenta în rândurile de mai jos povestea unui sărman politician de Constanța, ajuns între timp viceprimar. L-am nedreptățit. Recunosc. Am spus lucruri urâte despre el. L-am numit „bogat”, „om de afaceri”, l-am acuzat că vă hrănește copiii cu lapte și cornuri la școală, că le dădea mămăițelor orez și făină în pungile primăriei. Și toate astea, când de fapt el este un biet cetățean ce în viața lui nu a văzut un card de credit. Mircea Dobre, căci despre el este vorba, spune că am fost „malițios”, „tendențios” și că l-am defăimat, terfelindu-i onoarea de bărbat integru, inocent și mai ales, sărac. Mai rămânea să ne spună că el nici nu a auzit de brutăriile Dobre & Fiii și că el își cumpără de la Dobrogea franzela pentru acasă.Vă prezentăm mai jos „Dreptul la replică”, așa cum a fost el transmis de Mircea Dobre. După care ne vom revedea cu unele completări. Să nu vă gândiți la ceva malițios că nu va fi cazul. Vă jur!„În data de 22.02.2016 ați publicat în ziarul Cuget Liber articolul «Viceprimar al Constanței sau lup paznic la oi? Cine este Mircea Dobre și cum a făcut avere din bani publici», în care, în mod tendențios publicați multe neadevăruri de natură să aducă atingeri onoarei și demnității mele.Astfel, pentru a induce în rândul opiniei publice ideea că am câștigat milioane de euro din bani publici, susțineți că am împânzit orașul Constanța cu brutării și patiserii. În realitate, avem 3 (trei) magazine proprii de vânzare în orașul Constanța și o unitate de producție.Dacă dvs. cunoașteți alte, vă rog să faceți publice locațiile acestora.Afirmați, de asemenea, în mod ten-dențios și eronat că am câștigat licitații organizate la nivelul Primăriei Constanța în mod incorect și că acestea au fost aprobate de colegii din Consiliul Local. Dacă dvs. aveți cunoștință de faptul că licitațiile au fost câștigate prin fraudă, vă solicit să vă adresați organelor în drept și să prezentați probe în acest sens.În privința aprobării lor de Consiliul Local, era normal să vă documentați că aprobarea acestor contracte nu este de competența acestui organ și pentru lămurirea corectă a acestei probleme, vă fac cunoscut, domnule redactor, că în perioada 2013-2016 cele două firme la care faceți referire în articolul dvs. au câștigat la Primăria Constanța un singur contract de livrare în valoare de 58.800 lei și nu milioane de euro, așa cum afirmați dvs.În privința contractului pentru livrare din programul «Laptele și cornul» acesta a fost câștigat în urma organizării unei licitații electronice, iar dacă dvs. aveți dubii asupra corectitudinii acesteia, vă fac același îndemn ca în situația de mai sus.Menționăm că în anul 2009, când a fost această licitație, nu aveam nicio calitate (consilier local sau județean).În privința așa-zisei incompatibilități pe care spuneți că am rezolvat-o prin «manevră pur birocratică», era corect ca dvs. să informați opinia publică că aceste spețe se soluționează numai de instanțele judecătorești. În acest sens, Curtea de Apel Constanța mi-a dat câștig de cauză în procesul pe care l-am avut cu ANI și a anulat raportul acesteia.În articol faceți comentarii malițioase și la declarația mea de avere, menționând, printre altele, că dețin trei terenuri intravilane.Pentru o informare corectă, vă redau mai jos suprafața acestor terenuri:1. Teren 343 mp - curtea casei în care locuiesc2. Teren 37 mp - cotă indiviză3. Teren 19,26 mp - cotă indivizăÎntrucât articolul pe care dvs. l-ați publicat cuprinde multe neadevăruri și este defăimător și tendențios la adresa mea, vă solicit să publicați în ziarul Cuget Liber, în același format și pe aceeași pagină ca articolul publicat de dvs., în maxim 3 zile de la primire, Dreptul la replică de mai sus. Semnat: Mircea Dobre”.Bine v-am regăsit, dacă ați avut răbdarea și v-a îndurat sufletul să parcurgeți toată pledoaria domnului viceprimar Dobre. Trist, foarte trist. Dar să vedem și cât de adevărat.Încă de la început, trebuie făcută următoarea precizare: nu am afirmat în niciun fel că afacerile lui Mircea Dobre sau ale firmelor sale ar fi ilegale. Din contră, am precizat: „Nu spunem că ar fi fost sau este ilegal, căci altfel ar fi fost treaba autorităților în măsură să se ocupe de aceste afaceri. Ceea ce încercăm să scoatem în evidență este profilul viitorului viceprimar, un afacerist care a făcut, direct sau prin familia sa, milioane de euro din banii Primăriei Constanța sau ai Consiliului Județean Constanța”.Este drept că aceste articole pot avea efecte negative asupra societății Cuget Liber, însă pentru buna și corecta informare a cititorului ni le asumăm. Societatea Cuget Liber va participa la o licitație publică privind furnizarea tichetelor sociale pentru municipiul Constanța. Conștientizăm că supărarea dl-ui Dobre (este viceprimar și președintele Comisiei de Buget Finanțe din Consiliul Local - avizează întocmirea caietului de sarcini) ar putea influența într-un mod negativ parcursul legal al societății Cuget Liber în drumul spre câștigarea contractului, dar aceste lucruri despre omul nr. 2 din Primăria Constanța nu pot fi ascunse cititorilor.Revenind la dl. Dobre, trebuie mai întâi să întoarcem puțin roata vremii, prin anii 2000, când distinsul pășea umil și timid în PDSR pe vremea aceea. A intrat în politică un prosper om de afaceri și vedem ce a ajuns în zilele noastre. Acum mulți ani, în Constanța erau nenumărate patiserii și brutării Dobre & Fiii. Astăzi ni se plânge că nu mai are decât trei.Acum patru ani avea peste 260.000 de lei în conturi și acorda un împrumut către firma sa Dobre & Fiii Servicii de aproape 2 milioane de lei. Astăzi nu mai are niciun cont bancar și a mai rămas doar cu o datorie de vreo 700.000, la Dobre & Fiii SRL. Ce s-a întâmplat cu banii, pe ce i-a cheltuit nu știm, că nici din declarația de avere nu reiese nimic.Nici măcar alea trei terenuri pe care „malițios” i le puneam în cârcă nu sunt cine știe ce. Ne-a precizat mai sus. Nici cușcă la câine nu îți poți face pe ele.Cu toate acestea, nimeni nu poate spune, cel puțin deocamdată, că Mircea Dobrea ar fi făcut afaceri ilegale sau a câștigat licitații trucate. A intrat în politică având un singur scop: să își promoveze și să își protejeze afacerile. A știut să-și folosească statutul și legislația atâta cât să nu pășească în partea greșită, a penalului. Firmele Dobre & Fiii au câștigat licitații cu Consiliul Județean (peste 100 milioane lei), Consiliul Local, Mircea Dobre știind tot timpul să balanseze barca atâta cât să nu cadă din ea. Când a fost nevoie, și-a cedat acțiunile la firme, a renunțat la afaceri, rămânând în schimb în sfera de influență a funcțiilor publice. Și-a făcut băiatul parlamentar, l-a văzut plecat la București pentru a deschide noi oportunități. Din nou, nu spunem că ar fi ilegal.