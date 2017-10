„Să-i ducă pe malul ghiolului, unde Mazăre are casă, dacă tot vrea să le mai dea o şansă“

Ideea ghetoului din Tomis Nord îi sperie pe constănțeni

„Să-i ducă pe malul ghiolului, unde Mazăre are casă, dacă tot vrea să le mai dea o șansă“

Locuitorii cartierului Tomis Nord sunt speriați de ideea creării unui „epicentru de infracționalitate” prin aducerea mai multor oameni fără casă în cartierul din containere pe care Mazăre îl are în plan. În urmă cu mai bine de o săptămână, primarul Radu Mazăre și-a făcut o adevărată campanie de presă cu ajutorul controversatului campus social din containere. El a mers pe la diverși „amărâți” ba din zona Peninsulară, ba de la Pescărie pentru a le promite că vor avea din 2012 o casă. Ideea primarului este de a aduna toate persoanele fără locuințe din Constanța într-un cartier din containere, ce va fi construit în Tomis Nord, zona Grăniceri. Mai concret, este vorba despre terenul delimitat de Poliția de Frontieră și străzile Tulcea, Ștefăniță Vodă și Zmeurei. Acest teren a aparținut în primă fază unității militare, ulterior fiind preluat de Primărie pentru a construi locuințele „ieftine“ pentru tineri. Primarul a afirmat într-un interviu la un post de radio local că a fost nevoit să construiască altceva în zona respectivă din cauza insucce-sului de care a dat dovadă proiectul de locuințe prevăzut inițial. „Luasem terenul de la armată pentru a face locuințe pentru tineri, dar (…) unul din zece a avut bani să cumpere apartamente, așa că am decis să facem altceva”, afirma Radu Mazăre. Mazăre: „Să vă dea Dumnezeu după suflet!“ Ceea ce primarul nu a luat în calcul în momentul în care i-a venit această idee este reacția oame-nilor din cartierul Tomis Nord și din întreg orașul. Pe lângă costurile mari pentru acest proiect suportate din bugetul local, locuitorii Constanței se tem de urmările pe care campusul social le poate avea la nivelul liniștii și bunăstării publice. În acest sens, mulți dintre ei au luat inițiativă, trimițând email-uri către Primărie și făcând petiții on-line. „Aducerea și amplasarea unei mase de 6.000 -12.000 de oameni va avea efecte negative asupra întregii zone: Grăniceri, Tomis Nord, Tomis 3, Tăbăcarie, Mamaia vor fi afectate. Strângerea tuturor cetățenilor nevoiași din Zona Peninsulară și în general din restul orașului și concentrarea lor într-un singur loc va avea ca efect creșterea criminalității și furturilor, creșterea considerabilă a gradului de mizerie și diminuarea până la 0 a gradului de siguranță din întreaga zonă”, se precizează în documentul publicat pe pagina de internet petitieoline.ro. O locuitoare a cartierului Tomis Nord i-a trimis un mesaj primarului prin care a solicitat să facă el însuși o petiție pe pagina Primăriei în care să întrebe constănțenii dacă doresc demararea acestui proiect, așa cum s-a procedat și cu alte inițiative ale administrației locale. Răspunsul a venit partea șefei de cabinet a primarului, Andreea Scorei, care a specificat: „Petiția dumneavoastră a ajuns la domnul primar, răspunsul dânsului fiind, citez: «Să vă dea Dumnezeu după suflet!»O zi bună!”. „Asta mai rămăsese: să ghetoitizeze Tomisul!“ Oamenii își arată indignarea față de această inițiativă atât pe pagina unde este publicată petiția, cât și la fața locului, în cartierul unde va fi amplasat campusul social. Cei mulți nu au nimic cu proiectul, dar nu sunt de acord cu locația aleasă de primar. „Să-i ducă pe malul ghiolului, unde Mazăre are casă, dacă tot vrea să le mai dea o șansă să se reabiliteze”, spune Anghel Ionuț, unul dintre cei care au semnat deja petiția. „Mi-e milă și de ei că nu au unde să se ducă, dar nu cred că este lucru bun că îi aduce aici. Printre ei sunt și oameni care pot, dar chiar nu vor să muncească. O să spargă boxe, o să spargă mașini, degeaba le pune poliție, dacă vor să fure, tot o să fure! Trebuia să le fi făcut la marginea orașului, să le dea și un teren pe care să-l lucreze, să-i învețe cu munca”, menționează Iulia Corneț, locuitoare a blocului C5, în spatele căruia va fi amplasat campusul. De aceeași părere este și un alt locatar al blocului C5. Valentin Maxim spune că nu este de acord cu această inițiativă, pentru că cei care vor fi aduși „vor începe să fure și să facă numai nenorociri”. „Mă gândesc cu groază că dacă s-ar face acest ghetou, nici mașina în fața blocului n-o să mai am curaj s-o las”, scrie Ionaș Daniel într-un comentariu. „Nu sunt de acord! Asta mai rămăsese să ghetoitizeze Tomisul!”, declară un locuitor al cartierului. „Oamenii din cartier nu sunt de acord, toată lumea se plânge că o să fie jale. Cum să faci containere aici în centru? Dacă vroia să facă ceva trebuia să îi ducă undeva la marginea orașului”, spune o doamnă care lucrează la un magazin din zonă. „Acest ghetou este inuman! Nicidecum o protecție socială! Creează un fel de cartier rău famat care mai mult izolează oamenii între ei (...) stimulează violența acestora, stimulează organizarea lor în găști infracționale”, afirmă Viorel Dumitrescu. Și patronii spațiilor comerciale sunt speriați de inițiativa primarului. Ei se gândesc cu spaimă la ziua în care „toți pușcăriașii din Peninsulă vor fi aduși în Tomis Nord” și își văd afacerile puse într-un mare pericol. „O să fure, o să aducă cartoane, o să strângă gunoaie cum au ei obiceiul. O sa vadă domnul primar cum o să fie când o să înceapă să-i fure și lui de prin containere și să vândă”, afirmă patronul unui magazin din zonă. Pe lângă furturi, mizerie și pertur-barea liniștii publice, construirea acestui campus social poate atrage după sine și scăderea prețurilor apartamentelor din zonă. Rămâne de văzut cum va proceda Radu Mazăre, până la momentul actual el nefiind prea impresionat de părerea oamenilor din cartier.