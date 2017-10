Să facem din Mamaia un bordel. Aşa vrea Mazăre

Să facem din Mamaia un bordel. Așa vrea Mazăre

Cu fruntea transpirată, în bermude galbene și cu un trabuc obosit în colțul gurii, se uită sictirit la convoiul de limuzine și bolizi care stau să dea năvală. Doar bariera din Mamaia se mai pune stavilă în fața miilor de cai putere. El stă liniștit și, tacticos, îi numără. Le cere cu juma de gură pașaportul sau actele de identitate indivizilor ce răsar de sub volane, cu lanțuri groase la gât și turbane albe. „Bun, arab. Bine ați venit. Parcați în Mamaia, pe partea dreaptă. Fetele vă așteaptă. Ați nimerit bine, pe tura de zi avem câteva eleve delicioase. Proaspete, de la generală și liceu. Personal, le-am ales pe sprânceană. Diseară avem altă marfă. Astea mici trebuie să se ducă la culcare devreme, mâine dimineață se duc la școală. Oricât aș insista, părinții nu le lasă mai mult. O să dau eu o lege și o să rezolv problema, dar până atunci, vă puteți delecta cu fete la fel de frumoase, studente, șomere, soții și mame. La noi, femeia face turismul”, spuse el, gesticulând generos în timp ce bariera cobora și se ridica ritmat, salutând parcă fiecare invitat. „Pesemne că ăsta e șeicul lor de pe aici”, își ziseră oaspeții, bucuroși de prezentarea succintă dar convingătoare făcută de gazdă.Deși pare un foileton, din păcate nu este. Este trista realitate, este proiecția imaginației și dorinței actualului primar al Constanței. El dorește ca în Mamaia să vină arabi. Dar nu pentru nisip, nu pentru mare și plajă, nu pentru hotelurile de lux, ci pentru fete. Cu alte cuvinte, dacă tot a transformat stațiunea într-un cartier plin de betoane al Constanței, măcar să îi pună felinare roșii la intrare. De ce s-a ajuns aici? De ce edilul Constanței promovează turismul sexual ca pe un proiect de revitalizare al orașului? De ce nu poate exista turism în realul sens al cuvântului? Este simplu. Pentru că în Mamaia nu se mai poate face turism deoarece stațiunea a fost sufocată an de an de noi construcții, deoarece plaja a fost cotropită de hoteluri, blocuri, restaurante și terase, spațiile verzi au fost înghițite sub tone de ciment. Turistul nu mai are ce face în Mamaia. Iar atunci, pentru că tot nu mai e nimic de vânzare, primarul propune să ne vindem fetele. Clienți le găsește el. Arabi de preferat, pentru că plătesc bine, după cum mărturisește chiar el. Este clar că actualul edil al Constanței are tot mai multe derapaje în ceea ce privește declarațiile cu tentă sexuală. Periculos este că, sub aburii puterii, amețit de atâtea călătorii, petreceri și femei, nu se mai poate controla, nu își mai fixează bine reperele în timp și spațiu și ajunge să le vorbească copiilor de grădiniță despre cum se vor „încăleca” băiețeii cu fetițele când vor crește mari. Nu numai că sunt triste astfel de declarații, dar sunt mai ales periculoase. Iar nimeni nu ia nicio atitudine. De ce? Într-o țară civilizată, normală, astfel de personaje nu sunt acceptate, tolerate, mai ales în școli și grădinițe. Primarul ar trebui să țină minte un lucru: el este ales pentru a administra un oraș și nu pentru a găsi „clienți” constănțencelor frumoase. Dacă nu știe, proxenetismul, sub orice formă a lui, este infracțiune și este pedepsită de lege.