S.O.S. fâsâit lansat de Mazăre către elevii bursieri

Proaspăt reconectat la problemele administrației locale, abia dat jos de pe sambadrom, întors din țările calde, fără jobenul de 200 de euro, fără fracul alb și fără pene, primarul Constanței, social-democratul Radu Mazăre, a susținut, ieri, o conferință de presă, pe marginea a ceea ce el a numit „tăierea pe blat”, de către premierul Emil Boc, a burselor sociale, de studiu și de merit acordate elevilor din învățământul preuniversitar. Preocupat, îngrijorat de-a dreptul pentru copiii constănțeni, edilul-șef a dat Sao Paolo pe soarta cetății tomitane, astfel că ieri a explicat că, potrivit Legii bugetului de stat pe 2010, primul ministru ar fi tăiat sumele defalcate din TVA care mergeau, până anul acesta, către bursele de tip social, de studiu și de merit alocate elevilor din învățământul preuniversitar. În ajutorul său a venit directorul financiar din cadrul Primăriei Constanța, Marcela Frigioiu, dar și viceprimarul necunoscut constănțenilor. Și da, încă o dată menționăm, și Gabi Stan este viceprimar al municipiului, nu doar Decebal Făgădău. Gabi Stan este ales local, chiar dacă ieri, în contextul conferinței, n-a făcut decât să sprijine ușa sălii de conferințe. Mă rog, impropriu spus „sala”… If tomorrow never comes… Revenind, conform declarațiilor Marcelei Frigioiu, administrația publică locală a mers, în luna ianuarie a acestui an, pe bugetul din 2009, primind de la Trezoreria Statului banii pentru burse, în mod normal, fără inconveniente. Problema ar fi intervenit, însă, așa cum au declarat și Mazăre, și directorul financiar al Primăriei Constanța, în luna februarie, atunci când Trezoreria a retras administrației locale banii pentru burse. Mai mult decât atât, susțin cei doi, Trezoreria ar fi solicitat inclusiv rambursarea banilor care au fost deja alocați copiilor în ianuarie. „Dacă nu dau copiii banii înapoi, o să dau eu banii și tanti Marcela”, a ținut să precizeze, mimând o glumă, primarul Constanței. Precizăm că Mazăre a fost întrebat, în cadrul conferinței de ieri, dacă nu cumva ar putea fi vorba despre o omisiune din textul de lege în ceea ce privește sumele alocate burselor elevilor din învățământul preuniversitar. El a exclus categoric această ipoteză, susținând că „o omisiune… acum, a fost intenționat făcută, pe blat” de către premierul Boc. La rândul său, directorul financiar al administrației publice locale a explicat. „E textul de lege, este clar că nu poate fi vorba despre o omisiune, din moment ce banii au fost retrași din Trezorerie”. Declarațiile au fost făcute într-o atmosferă de panică, pe un ton de reproș, ca și cum mâine ar avea loc experimentul care ar conduce spre sfârșitul lumii. La polul opus, anume în cadrul Inspectoratului Școlar Județean (ISJ), atmosfera era ceva mai relaxată, mai liniștită. Fără conferințe de presă, fără S.O.S.-uri. Concret, inspectorul școlar general al ISJ Constanța, Elena Buhaiev, a declarat, ieri, ulterior conferinței lui Mazăre & co, că a fost vorba despre o omisiune și că ISJ-ului i s-a comunicat, din partea Ministerului Educației, că situația urmează să fie remediată în perioada următoare, printr-o rectificare bugetară. Dar, hai, mai bine să fim panicarzi, alarmiști, să criticăm fără drept de apel, într-un acces de grijă față de muritorii de rând. Probabil că un dialog mai deschis și mai clar între Primăria Constanța și instituțiile publice cu care, într-un fel sau altul, este nevoită să comunice, n-ar fi ceva prea greu de realizat. Dacă tot ni se rupe sufletul de elevii constănțeni căci, potrivit spuselor lui Mazăre, în municipiul Constanța vorbim despre 2.600 de beneficiari ai acestor burse, iar la nivel județean de 25.500. Milă mi-e de elevi, dar de Jaguar mi se rupe inima… De remarcat este faptul că, tot în contextul conferinței de presă de ieri, întrebat despre starea șoselelor din municipiul Constanța, Mazăre a declarat că „noi stăm parfum”, comparativ cu situația drumurilor din țară, dar a adăugat că și-a strâmbat „jențile de la Jaguar” când a venit, marți noapte, de la București. Deh, milă mi-e de amărâții ăia cu bursele lor cu tot, dar de Jaguarul meu mi se rupe inima.