S-au votat noii şefi la Bibliotecă şi Evidenţa Persoanelor

S-au votat noii șefi la Bibliotecă și Evidența Persoanelor

În cadrul ședinței Consiliului Județean Constanța de astăzi, aleșii județeni au fost informați despre rezultatele evaluării anuale a managementului pe anul 2014 la Biblioteca Județean „I.N. Roman”. Cum la această evaluare directorul Bibliotecii, Cornelia Pariza, a picat examenul, obținând nota 5, 23 și potrivit art. 32, alin 1 din OUG nr. 189-2008 privind managementul instituțiilor publice, contractul de management a încetat în momentul în care rezultatul evaluării anuale este sub 7. Astfel, aleșilor județeni li s-a supus atenției votarea proiectul de hotărâre privind desemnarea noului director interimar. Persoana desemnată să asigure interimatul până la data începerii executării noului contract de management este Corina Apostoleanu. Pe durata interimatului, raportul de muncă al Corinei Apostoleanu pe funcția de șef Serviciu Dezvoltare – Prelucrare Colecții, Informare Bibliografică se suspendă, fiind propusă ca ordonator de credite. Noul director ne-a declarat: „Este necesar ca Biblioteca Județeană "Ioan N. Roman" să își desfășoare activitatea în bune condiții, în perioada conducerii interimare, astfel încât să își mențină statutul de importantă instituție de cultură a orașului și județului, cu maximă vizibilitate în rândul comunității locale.” Ea a fost votată cu 23 de voturi pentru și doar opt împotrivă.Tot în cadrul ședinței Consiliului Județean de azi a fost confirmat în calitatea de nou șef al Evidenței Persoanelor, în persoana lui Daniel Ciocan. Consilierii județeni au votat exercitarea cu caracter temporar de către Daniel Ciocan a funcției de conducere la Direcția Publică Județeană de Evidența Persoanelor Constanța. De asemenea, a fost votat și proiectul privind numirea unui membru în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate Constanța. Noul membru votat de aleșii județeni este Silvia Margareta Muhscina. Astfel, Muhscina a primit 20 de voturi pentru și 11 împotrivă.Un alt proiect aflat pe ordinea de zi s-a referit la modificarea statului de funcții pe 2015 pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență. „S-au alocat trei milioane de lei pentru modificarea Secției de Chirurgie. Aici s-au finalizat lucrările la Blocul Operator, unde sunt cinci săli de operație ultradotate. Acum se lucrează intens la rezerve. S-au început deja lucrările pentru că am avut o discuție cu constructorul care are contract cu Spitalul Județean. Azi am aprobat suma pe care am promis-o, la vremea respectivă, constructorului ca să se poată apuca de treabă. Când va fi gata Etajul 9 se va muta la Chirurgie , după care vom începe Secția Neourologie. Ne-a fost aprobat de către Ministerul Sănătății o finanțare pentru amenajarea acestei secții, e vorba de 8-9 milioane de lei. Noi, am aprobat cofinanțarea de 900 000. Sperăm că în august vom avea banii în cont și vom începe la Neurologie”, a declarat vicepreședintele CJC, Cristinel Dragomir. (A.F.I.)