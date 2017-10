S-au împăcat sub umbrela ALDE. Chiru şi Banias s-au reîmprietenit cu gândul la Primăria Constanţa

S-au împăcat sub umbrela ALDE. Chiru și Banias s-au reîmprietenit cu gândul la Primăria Constanța

Senatorul Gigi Chiru a plecat din PNL și s-a înscris în ALDE. În plus, a acceptat preluarea conducerii Organizației Municipale ALDE Constanța și, implicit, o candidatură pentru Primăria Constanța.„În urma discuțiilor purtate cu pre-ședintele Călin Popescu Tăriceanu, am convenit să preiau conducerea Organizației Municipale ALDE Constanța. Tensiunile din ultima vreme din PNL m-au determinat să aleg un nou proiect politic. Nu a fost o decizie ușoară, însă cred că am făcut alegerea corectă. Am demonstrat că sunt un om de echipă și este bine cunoscut că sunt o persoană implicată și luptătoare. Cât timp am condus organizația județeană a Partidului Democrat Liberal, am avut în jurul meu o adevărată echipă, alături de care am dus bătălii electorale grele și am făcut opoziție cu adevărat atunci când nimeni nu a făcut acest lucru. Îmi propun ca, împreună cu cei care mă susțin în acest proiect și cu noii colegi din ALDE, să devenim cel mai puternic partid de dreapta din Constanța”, a declarat senatorul Gigi Chiru.Întrebat care este relația sa cu actualul președinte al Organizației Județene ALDE Constanța, senatorul Mircea Banias, cunoscute fiind divergențele dintre cei doi, Chiru a lăsat de înțeles că lucrurile sunt pe făgașul cel bun.„Sunt relații civilizate, ca între doi oameni politici care își doresc să crească un partid. Am lăsat în urmă tot ce a fost urât între noi pentru că suntem oameni politici și acum avem un țel comun. Mai exact, ne dorim să creștem acest partid la Constanța. Eu cred că este loc pentru amândoi”, a adăugat Gigi Chiru.La rândul său, și senatorul Mircea Banias a spus că relațiile dintre el și Chiru sunt relații civilizate, bazate pe construcția unui partid.„Amândoi suntem oameni politici, iar în politică accepți multe lucruri din dorința de a avea un rezultat bun pentru partid. Indiferent de ce a fost între noi în trecut, acestea rămân în trecut. Acum, trebuie să ne concentrăm pe rezultate bune în alegerile care ne așteaptă”, a declarat Mircea Banias.Dragomir: Motivul plecării - candidatura la PrimărieÎn altă ordine de idei, întrebat dacă din punctul său de vedere consideră o pierdere plecarea lui Chiru din PNL, președintele liberalilor de la malul mării, deputatul Gheorghe Dragomir, a fost scurt în declarație, menționând că, singurul motiv pentru care Chiru a plecat din PNL constă în faptul că nu i s-a aprobat candidatura la Primăria Constanța din partea partidului, liberalii preferând pe altcineva pentru această competiție.„Îi respect decizia. Sunt convins că, singurul motiv pentru care senatorul Gigi Chiru a plecat este cel de a-și urmări obiectivul de a candida la Primăria Constanța. Nu știu dacă vor mai pleca și alți oameni din PNL, mă refer la cei din vechiul PDL. Nu am fost informat, însă o să ne dăm seama în următoarele zile”, a declarat liderul PNL Constanța, Gheorghe Dragomir.Cu alte cuvinte, cine crede că politica este ușoară, probabil, se înșeală dacă nu ia în calcul că oameni care erau adversari politici, care s-au certat și s-au luptat pentru supremație de ajunseseră să se ocolească atunci când se vedeau pe holurile Senatului, sunt nevoiți acum să stea la aceeași masă, la același partid.Foști colegi de partid, la defunctul PDL, Gigi Chiru și Mircea Banias au ajuns pe poziții divergente în urmă cu câțiva ani, atunci când Gigi Chiru a câștigat conducerea Organizației Județene a PDL Constanța în detrimentul lui Mircea Banias, care era lider al formațiunii de la malul mării. Rănit în orgoliul propriu, la un an de la înfrângere, Mircea Banias a părăsit PDL în anul 2012 și s-a înscris în Partidul Conservator, iar ulterior, în ALDE. Ca o ironie a sorții, Banias nu a scăpat de Chiru nici la alegerile parlamentare din 2012, atunci când amândoi au candidat pentru Colegiul 4 Senat. Și, surprinzător sau nu, amândoi au câștigat. Banias a ajuns senator pe baza voturilor primite de la USL, iar Chiru a ajuns senator în urma redistribuirii.O altă asemănare între cei doi o constituie faptul că amândoi au dosare penale fiind acuzați de corupție, însă sub rezerva prezumției de nevinovăție, deoarece niciunul dintre ei nu a fost dovedit infractor, procesele lor fiind încă pe rolul instanțelor de judecată.Așadar, în același timp cu înscrierea lui Chiru în ALDE, formațiune politică condusă în județ de Banias se poate spune că cei doi au îngropat securea războiului de dragul partidului lui Tăriceanu.