"S-au făcut măriri salariale şi noi nu am fost informaţi"

"S-au făcut măriri salariale și noi nu am fost informați"

Vicepreședintele Consiliului Județean Constanța, Cristinel Dragomir, a solicitat conducerii Regiei Autonome Județene de Drumuri și Poduri, un raport public, pe ultimul semestru al lui 2014 și pe primele luni ale anului în curs. În acest sens, Cristinel Dragomir a declarat:"S-au făcut măriri salariale și noi nu am fost informați. Regia a considerat, în ultima vreme, că nu se mai află în subordinea CJC. Având în vedere că Regia nu are o imagine bună și pentru a vedea exact ce se întâmplă acolo, am solicitat acest raport."