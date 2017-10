S-a retras de pe lista de consilieri a PSD Constanţa deoarece are dosar penal

2

In Constitutie se spune ca....

Hotul neprins este un politician cinstit.Acesta este si un principiu fundamental al dreptului bolsevico-capitalist de sorginte damboviteana.De aici rezulta si dreptul hotului de a face legi,de a alege si de a fi ales,de a da lectii de morala,etc.Conform acestui principiu parlamentarii,legitimi de alfel,au votat recent o lege care le da dreptul sa-si angajeze nepotul/nepoata/nevasta/finul in Parlament.Tot ei au dreptul sa fure cu talent.Adica ei fura si apoi fac o lege care le justifica furtul.Daca ne intoarcem la social-democratul Iancu Tiberiu Roșu imi face impresia ca el este hotul de serviciu in PSD Constanta.Gestul domnului Rosu vrea sa ne convinga ca PSD s-a reformat din temelii.Alfel nu se explica de ce domnul Rosu a aflat de dosarul lui penal dupa ce a fost ales si nu se explica nici galagia facuta in presa.Putem sa spunem ca tovarasul Rosu s-a retras cu muzica de fanfara.Dehh...Spectacol in PSD Constanta ! Daca integritate nu e in PSD,nimic nu e.

Răspuns la: Mai sunt si altii

Adăugat de : Cosmin, 22 iunie 2016

Credeti ca este singurul din aceasta echipa care are dosar penal? Mai cautati si veti mai gasi!