S-a pus piatra de temelie pentru o nouă biserică la Medgidia

Eu imi doresc un loc de munca !!

Construim biserici ?? Dar fabrici cand ?? Iordache crede ca cu acesta biserica va rezolva mizeria si saracia acestui oras ??? Nici pe departe !!! Nu biserica ne da de mancare !!! Pot sa ma rog si in casa la o icoana daca eu sunt o persoana credincioasa !!! Sunt atatea biserici in oras !!! Daca am avea tot atatea fabrici ce bine ar fi !!! Ragati-va sa ajunga Moinescu primar sa poata realiza Parcul Industrial ,sa avem locuri de munca bine platite !!!!