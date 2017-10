S-a pus cruce proiectului privind construirea unui debarcader la Hârşova

S-a pus cruce proiectului privind construirea unui debarcader la Hârșova

Primarul orașului Hârșova, Tudor Nădrag, spune că, în ultimele zile, cu un ochi râde și cu altul plânge. Și asta pentru că, în timp ce proiectul privind reabilitarea și modernizarea unor străzi din Hârșova a fost finalizat cu succes, un alt proiect a fost închis.Deși spera că prin amenajarea unui debarcader la Hârșova se vor crea noi locuri de muncă în oraș, edilul localității, Tudor Nădrag, a fost nevoit să pună cruce acestei lucrări. El a declarat că a fost nevoit să renunțe la contract după ce au fost făcute patru licitații și niciun constructor nu și-a adjudecat lucrarea pentru a o duce la bun sfârșit.„La prima licitație, nu s-a prezentat niciun ofertant, procedura fiind reluată. La a doua strigare, am avut un participant care a și îndeplinit criteriile pentru a se califica și a-și adjudeca acest contract. O firmă din Brăila a câștigat contractul, însă, firma a fost, din punctul meu de ve-dere, neserioasă de la bun început, pentru că, după ce a semnat contractul, a și început să caute subcontractor, pe motiv că nu le conveneau anumite lucruri. Drept urmare, nu am ajuns la o înțelegere și s-a ajuns la a treia licitație, apoi la a patra. Până la urmă, am renunțat la această lucrare și vom restitui suma primită în avans. Cu toate acestea, nu renunț definitiv la proiect, aștept următoarea sesiune de proiecte cu fonduri europene, poate atunci vom avea mai mult noroc”, a declarat primarul Nădrag.El a explicat că proiectul viza construirea unui punct debarcare, descărcare și primă comercializare a peștelui. Investiția urma să fie finanțată prin intermediul Programului Operațional pentru Pescuit - POP, cu o cotă de participare de doar 2% din partea Primăriei Hârșova. Valoarea estimată a contractului era de 794.675 de lei.Conform proiectului, investiția ar fi fost realizată în zona portului din Hârșova și cuprindea o clădire și un debarcader. Construcția P+1 ar fi cuprins, la parter: spații frigorifice, o sală de mese cu bucătărie și baie, iar la etaj, trei dormitoare pentru cazare, fiecare cu baie proprie. Beneficiarii proiectului ar fi fost pescarii autorizați din zonă, care trebuiau să predea peștele în acest loc.„Dacă ar fi fost finalizat, prin intermediul SRL-ului administrat de Consiliul Local, în viitor, Primăria Hârșova intenționa să angajeze pescari. În acest mod, s-ar fi creat noi locuri de muncă pentru locuitori, aceștia putând să-și întrețină și familiile din veniturile încasate”, a declarat Tudor Nădrag.v v vPe de altă parte, edilul a spus că este fericit deoarece, a reușit să ducă la bun sfârșit proiectul privind reabilitarea și modernizarea a șase străzi din Hârșova. Și acest proiect i-a dat ceva emoții, deoarece exista riscul să nu fie finalizat la termenul din contract.