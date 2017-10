S-a încheiat şcoala de vară a tinerilor liberali

S-a încheiat școala de vară a tinerilor liberali

Ieri, a avut loc ultima zi a școlii de vară a Tineretului Național Liberal, care s-a desfășurat, în week-end, la Mamaia. Mențio-năm că, din cele zece ediții de până acum ale școlii de vară a tinerilor liberali, șapte au fost organizate la Constanța, iar anul acesta, au participat peste 400 membri PNL.Vicepreședintele PNL, senatorul Dan Radu Rușanu, împreună cu președintele TNL Constanța, Claudiu Teliceanu, președintele TNL de la nivel central, Florin Alexe, și fostul președinte al TNL Constanța, Ionel Spătaru, au susținut, ieri, o conferință de presă, în care au prezentat realizările acestei acțiuni și elementele de noutate oferite tinerilor liberali în ediția de anul acesta.„Am încercat să facem un nou concept de școală de vară, să venim cu ceva nou, având în vedere că noi suntem cei care am lansat acest concept cu școala de vară, iar colegii noștri de la celelalte partide ne-au copiat; sperăm să ne copieze și în aceasta, pentru că este spre beneficiul tuturor. Ce am adus nou: o a doua școală, care s-a desfășurat în paralel și s-a numit <<Școala TNL pentru mediul rural>>, concretizând interesul nostru pentru această parte a României. Am avut în rândul nostru primari, viceprimari și membri de partid din mediul rural, tocmai pentru că această ediție a școlii de vară le-a fost dedicată”, a menționat Florin Alexe.Atât Alexe, cât și Claudiu Teliceanu au menționat că o parte importantă din cursurile școlii de vară s-a axat pe pregătirea tinerilor membri de partid pentru alegerile de anul viitor. De asemenea, președintele TNL a amintit că toate fondurile pentru organizarea acestui eveniment nu au venit din partea PNL, ci din partea Fundației Friedrich Naumann Stiftung, din Germania, iar fiecare participant a plătit o taxă, pentru a respecta ideea liberală „de a nu primi nimic pe gratis”.