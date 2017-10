S-a deschis Sărbătoarea Recoltei şi a Vinului Dobrogean

Constănțenii, invitați la Pavilionul Expozițional

S-a deschis Sărbătoarea Recoltei și a Vinului Dobrogean

Sărbătoarea Recoltei și a Vinului Dobrogean și-a deschis, vineri, porțile la Pavilionul Expozițional. IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a binecuvântat roadele pământului.În prezența primarului interimar, Decebal Făgădău, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, reprezentanților administrațiilor publice locale, consilierilor județeni, șefilor de instituții publice, vicepreședintele cu atribuții de președinte al Consiliului Județean Constanța, Cristinel Dragomir și prefectul Constantin Ion au tăiat panglica inaugurală. Astfel, până pe 4 octombrie, toți constănțenii sunt invitați să-și facă provizii.Cea de-a VIII-a ediție a Sărbătorii este organizată de Consiliul Județean Constanța împreună cu Centrul Cultural „Teodor. T. Burada”, care asigură programul artistic pe parcursul celor 10 de zile. Producători din toată țara vor oferi gospodinelor din Constanța o gamă diversă de legume, fructe, preparate din carne, pește și vin. Pe parcursul celor 10 zile, constănțenii vor avea parte de un program atractiv, cu spectacole de muzică populară și artiști cunoscuți. Programul artistic va fi oferit în timpul săptămânii în fiecare zi de luni până vineri, între orele 17-19, iar în week-end între orele 12 -19. Constănțenii au posibilitatea ca până duminica viitoare să-și aprovizioneze cămările cu produse alese după sprânceană.IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a subliniat că Sărbătoarea recoltei își are rădăcini adânci în istoria românilor: „Dorim ca roadele acestea să fie primite de Dumnezeu. Binecuvântăm și roadele și pe ostenitorii pământului. Rugăciunea noastră este de mulțumire și cerere pentru ca roadele de anul viitor să fie și mai bogate.”Cristinel Dragomir, vicepreședintele cu atribuții de președinte al CJC, ne-a declarat că această sărbătoare reprezintă un moment de bucurie, oamenii au ocazia să se întâlnească, să povestească: „Vreau să mulțumesc consilierilor județeni pentru sprijinul acordat și Primăriei Constanța. Îmi doresc să facem această sărbătoare de tradiție, deja, din ce în ce mai atractivă și mai consistentă. Ne așteptăm să fie din ce în ce mai mulți producători, de la o zi la alta. Ne bucură faptul că sunt foarte mulți producători, probabil și datorită faptului că nu s-a mai perceput niciun fel taxă. Ne-am propus să organizăm târgul în așa fel încât să fie mai aerisit, iar oamenii să-și expună produsele proprii. Bineînțeles că preferăm să vină exclusiv producătorii adevărați și nu comercianții”.Prezent la eveniment, primarul interimar Decebal Făgădău ne-a mărturisit: „Mă bucur că reușim să continuăm o tradiție, este important să existe o tradiție, o moștenire pe care să o lăsăm, să o transmitem mai departe. Acest lucru înseamnă res-pect față de muncă și încununarea roadelor, dar și față de tradiția și portul popular. Mă bucur că municipiul Constanța găzduiește acest eveni-ment și cu prilejul Sărbătorii Recoltei și a Vinului Dobrogean ne putem umple cămările pentru sezonul rece. Îmi doresc ca ceea ce se întâmplă la Pavilion Expozițional să fie urmat de un miros de vinete coapte, de ardei copți, de pregătiri de iarnă, atunci când voi merge în toate cartierele să facem împreună curat.”La rândul său, reprezentantul Guvernului în teritoriu, Constantin Ion, a declarat că este o sărbătoare frumoasă: „După un an în care agricultorii au muncit, vedem roadele pământului. Chiar dacă am avut inundații, am avut și secetă, recolta s-a dovedit a fi una generoasă cu ajutorul lui Dumnezeu.”v v vVeturia Suciu reprezintă comuna Cojocna din Cluj. Ea ne-a mărturisit că participă la acest eveniment organizat de Consiliul Județean încă de la a doua ediție: „La Sărbătoarea Recoltei și a Vinului Dobrogean vin de foarte mulți ani. Noi confecționăm costume naționale pentru botez și datorită acestor piese am primit premiul Academiei produselor tradiționale. Este principalul motiv pentru care noi căutăm să ne respectăm diploma. Pe majoritatea produselor noastre apare tricolorul pentru că noi ardelenii iubim această țară. Promovăm frumusețea și tradițiile românilor.”Producătorii și meșterii populari din toată țara își prezintă, zilele acestea, produsele lucrate cu truda brațelor și a frunții. Sunt cei care duc tradiția mai departe, promovând produsele tradiționale, fie că vorbim de produsele pământului, preparatele din carne, pește, vinuri sau piesele confecționate din lemn, costumele populare sau vasele ceramice.