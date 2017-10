S-a dat startul petrecerii din comuna Peştera

1

felicitari Vrabie,uuuooo iordache!

Am fost la Pestera si am ramas inmarmurit. Niciodata in viata mea nu am vazut ceva mai frumos. Felicitari d-le Vrabie! Mai....Iordache,ce ai cautat si tu acolo? Nu ti-a fost rusine ca te vad medgidienii care asteapta si ei sa vada ce au vazut pesterenii si noi in aceasta seara? Intrati d-lor ziaristi pe blogul;gramusteanul.blogspot.com si vedeti ce scrie acolo.Adevaruri aia scrie acolo. Acolo scrie ca Iordache si paun au dat domeniul public gratis de "zilele toamnei" lui Dan Tudor care la randu-i a inchiriat cu bani comerciantilor. Este corect? Va rog sa cercetati pt. ca sunteti un ziar impartial,profesionist si sa ne informati si pe noi medgidienii care-i adevarul.Nu se poate ca la Pestera sa se poata sa se faca asemenea minunatie si la Medgidia sa se faca praduirea domeniului public,implicit a noastra a cetatenilor. In curand Pestera va fi oras iar Medgidia va fi comuna.Chemati DNA-ul,chemati organele abilitate sa verifice ceea ce v-am expus mai sus. Cititi va rog blogul lui gramusteanul si dati-ne un raspuns. Inca o data felicitari D-lui Vrabie!!!!!!!!!!