S-a dat cu zmeul şi pe Canalul Suez…

S-a dat cu zmeul și pe Canalul Suez…

Primarul Radu Mazăre a confirmat, ieri, în cadrul unei conferințe de presă, zvonurile cele mai recente legate de modul în care a sărbătorit victoria din alegeri. Nu în Brazilia, așa cum ne-a obișnuit, ci în… Egipt. Edilul a optat de data aceasta pentru o destinație mai… orientală, păstrând însă coordonatele care definesc vacanța ideală pentru primarul tomitan: mare și mult soare. Și dacă „unii se duc la fițe, la Sharm El Sheikh”, primarul nostru spune că a preferat… „țigănia”(!). Claxoane și tot tacâmul din Port Said. E lesne de înțeles că cea mai mare satisfacție a trăit-o, aici, dându-se cu zmeul pe Canalul Suez. La 39 de ani, Mazăre retrăiește „acut” (și destul de des) anii copilăriei, de parcă a fost destul de lipsit la acea vreme de bucuriile vârstei. Astfel că, visând parcă cu ochii deschiși la cadrele cu pirați din „Toate pânzele sus” sau rememorând celebra replică „Ismail eram, cu polonicu’n cap dădeam”, Mazăre a dezvăluit misterul acestei călătorii la granița dintre Marea Mediterană și Marea Roșie: „De când eram copil am văzut „Toate pânzele sus”… când s-au dus la Port Said… E o altă lume, e interesant. M-am dat cu zmeul pe Canalul Suez. Era la intrarea pe Mediterană și eu mă dădeam cu zmeul printre vapoarele alea de opt etaje...”. Ce mai încoace și încolo… Adrenalină multă, așa cum îi place edilului constănțean. Mazăre a mimat ieri și un mic regret… „80% dintre femeile din Port Said purtau feregea”.