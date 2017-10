Ruptură în PSD Constanţa?!

Ruptură în PSD Constanța?!

Primarul localității Năvodari, Nicolae Matei, spune că s-a săturat să fie tratat de Nicușor Constantinescu "precum un angajat al trusturilor sale", explicând că, dacă această relație nu se va îmbunătăți, ia în calcul opțiunea de candida din partea altui partid la alegerile din iulie. "De fiecare dată când îl sun, mă trimite la Palaz"Matei a declarat, în exclusivitate pentru Cuget Liber, că nu se mai înțelege de niciun fel cu președintele CJC, care are o atitudine lipsită de respect față de el. Primarul a menționat că acest comportament i-a dat de gândit dacă va mai candida sau nu din partea PSD anul acesta. Nicolae Matei afirmă că deși iubește PSD și a făcut tot ce i-a stat în putere ca organizația de la Năvodari să fie una bine consolidată, Nicușor nu îl tratează cu respectul cuvenit. "Relația mea cu Nicușor Constantinescu este una destul de proastă. Nu exclud posibilitatea de a candida din partea unui alt partid, pentru că mă aștept la orice din partea lui. Eu vreau să rămân la primărie pentru a continua, alături de echipa mea, proiectele pe care le am în desfășurare și care au o valoare de 50 de milioane de euro, ori la PSD nu am această siguranță. Nu este vorba despre partid, pe care îl iubesc și din partea căruia mi-aș dori din tot sufletul să candidez. Este vorba strict despre Nicușor și lipsa de respect pe care o manifestă față de mine. Am fost deschis discuțiilor și împăcării, însă de fiecare dată când încerc să comunic cu el mă trimite la prefectul Claudiu Palaz. Problemele pe care el le are cu Palaz la Cernavodă sau la Mangalia nu au legătură cu mine. Am avut o colaborare foarte bună cu prefectul, chiar m-a ajutat în problema pe care am avut-o cu italienii. Nu văd de ce trebuie să fiu trimis la plimbare pentru asta. Nu mi-am dorit altceva decât respect din partea lui Nicușor și nu accept să se poarte cu mine de parcă aș fi unul dintre angajații trusturilor sale. Vă spun că dacă voiam să procedez în alt mod, ce a făcut Vrabie (Valentin Vrabie – n.r. ) de la Peștera este minciună pe lângă ce aș putea să fac eu. Nu văd ce ar avea să îmi reproșeze. Am fost un bun președinte al Organizației PSD Năvodari. Ar trebuie să-și amintească faptul că m-am implicat mai mult decât oricine în buna organizare a referendumului și, probabil, dacă nu mi-aș fi dat silința, rezultatul final al acestuia ar fi fost mult mai mic", a declarat Matei. "Mă înțeleg foarte bine cu Dragomir și Hașotti"Referitor la posibilitatea de a pleca realmente din partid și de a candida din partea PNL, Matei a explicat: "Am colaborare foarte bună cu reprezentanții conducerii județene. În mod special cu Hașotti (Puiu Hașotti - n.r.) și Dragomir (Gheorghe Dragomir – n.r.), din partea cărora chiar am înțelegere. Actualmente purtăm discuții pentru a vedea care va fi strategia USL pentru alegerile din vară. Analizăm dacă este mai bine să mergem pe liste separate sau pe liste comune. Nu-mi doresc să plec din PSD pentru că este locul din care am pornit și partidul care m-a adus unde-mi place cel mai mult să fiu, în administrația publică locală, însă alegerile de anul acesta reprezintă pentru mine și echipa mea doar o gară, sau o stație de autobuz. Adică vor coborî unii, vor urca alții, dar garnitura rămâne aceeași. Nu vreau să risc acest lucru, vreau să-mi continuu activitatea pentru că vreau să las ceva după mine, ceva care să dăinuiască cel puțin 10 ani. În acești trei ani și jumătate am consolidat o echipă cu care am făcut lucruri mărețe și am adus proiecte bune în Năvodari, proiecte pe care le voi continua și în anii viitori. Am încrederea că voi câștiga aceste alegeri pentru că știu care este opinia oamenilor și știu ce-și doresc de la primarul lor".