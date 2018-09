Rovana Plumb, propusă interimar la Ministerul Educației

Premierul Viorica Dancila a trimis vineri, propunerea la Palatul Cotroceni ca Rovana Plumb să asigure interimatul la Ministerul Educatiei, după demisia lui Valentin Popa.







Acum, urmează ca președintele Klaus Iohannis să aprobe această numire și să semneze decretul, iar după maximum 45 de zile este așteptată propunerea pentru funcția de ministru al Educației Naționale din partea PSD.







Ministrul Educației Naționale, Valentin Popa, a decis joi să demisioneze din funcție.







Demisia sa vine în contextul în care președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi că a discutat cu ministrul Educației despre nemulțumirile minorităților și a adăugat că, de data aceasta, liderul UDMR, Kelemen Hunor, are dreptate când spune că nu va discuta alte proiecte cu cei din coaliția de guvernare până nu sunt rezolvate problemele din Educație.







Întrebat la Parlament dacă a discutat cu ministrul Educației despre nemulțumirile celor de la UDMR, Dragnea a spus: ''Da, am discutat, dar nu e vorba numai de UDMR, este vorba de toate minoritățile, nu numai UDMR a ridicat (această problemă - n.r.), poate ei au fost cei mai vizibili, toate minoritățile au ridicat-o".







El a adăugat că așteaptă soluția la această problemă de la Guvern.







Dragnea a admis că de data aceasta liderul UDMR are dreptate când spune că între Uniune și coaliția de guvernare nu se poate discuta despre alte proiecte legislative până când nu se rezolvă problema din Educație. "De data asta are dreptate domnul Kelemen Hunor, are dreptate", a afirmat Dragnea.







Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri că până când nu se rezolvă problema predării limbii române în școlile generale cu predare în limba maternă, nu poate fi deschis subiectul colaborării parlamentare pe proiecte legislative cu PSD - ALDE.







"Nu e vorba de reînnoire a protocolului de colaborare cu coaliția de guvernare. În momentul când am semnat, am semnat pentru 4 ani și, dacă nu o întrerupe cineva (colaborarea - n.r.), e în vigoare. Noi, în fiecare sesiune, facem o analiză. În acest moment, eu am spus că, până când nu se rezolvă problema aceea din ordonanța simplă din august, acel articol privind predarea limbii și literaturii române în școala generală, clasele primare, nu putem să deschidem niciun alt subiect. Sper că în această săptămână se va rezolva și atunci, sigur, putem lua prioritățile legislative și ale lor, și ale noastre, putem discuta alte amănunte. Până atunci, nu există acest subiect. Până când nu se va rezolva acea problemă din ordonanța simplă din august...", a afirmat Kelemen Hunor, la Parlament, întrebat dacă protocolul de colaborare parlamentară cu PSD - ALDE este în vigoare sau trebuie reînnoit.







Kelemen Hunor a solicitat săptămâna trecută remanierea ministrului Educației, Valentin Popa, întrucât acesta a luat două decizii fără a-i consulta pe reprezentanții UDMR, una privind învățarea limbii române la clasele primare din școlile cu predare în limba maternă și cealaltă referitoare la recunoașterea comasării Universității "Petru Maior" cu Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș.