Rovana Plumb îi răspunde președintelui: Guvernul să fie lăsat să-și facă treaba

Ştire online publicată Marţi, 08 Mai 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Guvernul Dăncilă trebuie să fie lăsat să-și facă treaba, pentru că oricum e mai bun decât Cabinetul Cioloș. E replica dată azi președintelui Klaus Iohannis de ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb. Ea a precizat că, în primul trimestru al acestui an, România are o creștere cu 44 la sută a absorbției fondurilor europene.„Iohannis mimează îngrijorarea, pentru că altfel s-ar fi sesizat și în 2016 în timpul guvernării Iohannis-Cioloș, când absorbția fondurilor europene era 0%. De aici și numele Guvernului Cioloș de "Guvernul zero barat". Am reușit să transformăm acel zero barat al domnului Cioloș în 16%, față de media europeană de 18%.(...) Pentru mine este chiar de neînțeles modul în care domnul președinte a vorbit despre evoluția fondurilor europene în acest an în primul trimestru, pentru că în primul trimestru al acestui an, per total fonduri europene, avem o creștere cu 44% mai mare decât în anul precedent.Nu vreau să intru într-o polemică, însă aceste conflicte, această încrâncenare politică nu ajută cu nimic la bunul mers de care avem cu toții nevoie, la bunul mers al României. Eu cred că ar imperios necesar, ca să îl citez pe domnul președinte Iohannis, ca Guvernul să fie lăsat să își facă treaba”, a spus Rovana Plumb, potrivit Digi24.ro.„Dacă avem o certitudine în momentul de față aceasta este că în mod cert acest Guvern este mult mai bun decât Guvernul Cioloș. În mod cert 16% este mai mult decât 0%. Doamna premier Viorica Dăncilă a avut mereu o atitudine constructivă față de domnul președinte Iohannis, s-a purtat mereu cu decență și eleganță, asta pentru că noi am înțeles încă de la bun început că romanii s-au săturat de conflicte. Românii vor să ne vadă că lucrăm împreună pentru ei și pentru români. Și acest lucru îl vom face în continuare”, a adăugat ministrul.Klaus Iohannis a spus luni că fondurile europene sunt un nou eșec al PSD.„Pe partea de venituri suntem cu 37% sub valoarea programată. La cheltuieli suntem la 43% sub valoarea programată. Este totuși mult sub ce s-a programat. Este inadmisibil ca aceste fonduri europene să nu facă parte din prioritățile guvernului, dar ce să ne mirăm, PSD are tot felul de priorități: lupta cu BNR, lupta cu investitorii, cu multinaționalele, numai cu fondurile europene nu prea se luptă, că dacă s-ar lupta în interesul românilor ar trage banii și ar realiza investiții, măcar de acolo dacă din fonduri proprii nu reușesc să facă acest lucru”, a spus Iohannis.