Rovana Plumb: „Guvernul lui Ponta, primul care dublează alocaţiile şi reduce TVA”

Rovana Plumb: „Guvernul lui Ponta, primul care dublează alocațiile și reduce TVA”

Astăzi, intră in vigoare măsura privind reducerea TVA la alimente și, totodată, va fi promulgată legea privind dublarea alocațiilor. „Guvernul condus de Victor Ponta este cel care aplică aceste măsuri, fiind o premieră pentru politica românească. După anii de austeritate și de suferințe produse românilor de cei care astăzi au acaparat un partid istoric, Partidul Național Liberal, iată că România are o guvernare și un prim-ministru care știu să propună și să aplice atât măsuri cu impact economic semnificativ, cât și măsuri cu impact social la fel de mare”, a declarat Rovana Plumb, președintele Consiliului național al PSD. Ea a mai adăugat: „Este important ca această linie să continue și în viitor, pentru că România are nevoie în continuare de o guvernare care înțelege și nevoile economiei și pe cele ale oamenilor simpli”.(A.F.I.)