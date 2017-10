Rovana Plumb, aşteptată, luni, la comisia juridică a Camerei pentru a fi audiată în vederea avizului de începere a urmăririi penale

Rovana Plumb, așteptată, luni, la comisia juridică a Camerei pentru a fi audiată în vederea avizului de începere a urmăririi penale

Ştire online publicată Luni, 16 Octombrie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Minitrul demisionar al Fondurilor Europene, Rovana Plumb, este așteptată, luni, la comisia juridică a Camerei pentru a fi audiată în vederea avizului de începere a urmăririi penale, potrivit News.ro.Rovana Plumb s-a declarat nevinovată și a susținut că ancheta procurorilor este un atac la PSD și la adresa statului de drept."Am văzut dosarul, nu pot să vă dau niciun detaliu din dosar, dar pot să spun cu fermitate și cu toată sinceritatea că nu sunt vinovată, că nu am încălcat legea - ambele hotărâri de Guvern sunt date cu respectarea legislației. Consider că este un atac la Guvern, consider că este un atac la PSD, consider că este un atac pentru destabilizarea statului de drept și a ordinii constituționale. Voi veni la Comisia juridică și îmi voi expune punctul de vedere", a declarat Rovana Plumb, pe 28 septemebrie, după ce și-a studiat dosarul trimis depocurori în Parlament.Joia trecută, Plumb, alături de Shhaideh, a demisionat din Guvern, la solicitarea prim-ministrului Mihai Tudose, care a explicat că le-a cerut celor două să plece din Guvern pentru că sunt în relație directă cu Bruxelles-ul, iar percepția acolo este cu totul alta decât realitatea de la București.